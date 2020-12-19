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غليزان: إنقاذ  حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض بغابات زمورة

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 14:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

غليزان - أنقذ أعوان الغابات لولاية غليزان إحدى الحيوانات المهددة بالانقراض يسمى "الزردي" على مستوى غابة "العمامرة"، بإقليم زمورة (20 كلم جنوب غليزان)، حسبما استفيد يوم السبت لدى ذات الهيئة.

وقد تم العثور على هذا الحيوان النادر مساء يوم أول أمس الخميس بمنطقة "الدرسة"و الواقعة بغابة "العمامرة" بزمورة، إثر دورية روتينية لأعوان الغابات بالفضاء الغابي المذكور، وفقا لما صرح به لوأج رئيس مقاطعة الغابات لزمورة محمد غرمول.

وعثر على هذا الكائن الحي (جنس أنثى)، مصابا بجروح على مستوى الأرجل بعد أن وقع في مصيدة (فخ تقليدي)، أين يتم التكفل به من خلال الإسعافات اللازمة له، على أن يتم إعادته إلى وسطه الطبيعي الأصلي فور تماثله للشفاء، استنادا للمتحدث  الذي أشار إلى أن حيوان " الزردي" مصنف ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية، طبقا للمرسوم التنفيذي 12- 235 المؤرخ في 24 مايو2012.

ويعتبر "الزردي" أو "زريقاء شمال إفريقيا" أو ما يصطلح عليه محليا بإسم "السبسب" من الحيوانات الليلية الخجولة، يتميز بلونه الأسود الممزوج بخطوط رمادية وذيله الطويل ويكسو جسمه شعر متوسط الكثافة.

ويتغذى هذا الحيوان غير الأليف على الحشرات والزواحف وهو غير مفترس يصطاد ليلا من طرف الصيادين أو من طرف بعض مربي الدواجن خوفا من أن يأكل البيض والصيصان، يضيف نفس المصدر.

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غليزان: إنقاذ  حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض بغابات زمورة
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 14:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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