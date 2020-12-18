طاقم سفينة "قرين بلقاسم" العلمية ينقذ 18 شابا مرشحا للهجرة السرية بعرض سواحل بومرداس

بومرداس - تم اليوم الجمعة، انقاذ 18 شخصا مرشحا للهجرة الغير شرعية في عرض البحر على بعد 90 مايل من ساحل دلس (شرق ولاية بومرداس)، من طرف طاقم السفينة العلمية "قرين بلقاسم"، حسبما علم لدى مصادر من المديرية المحلية للصيد البحري و الموارد الصيدية.

وأوضحت ذات المصادر بأن سفينة "قرين بلقاسم"، التي كانت في مهمة علمية في عين المكان، اكتشفت صدفة ال 18 مرشحا للهجرة غير شرعية، الذين كانوا معرضين للخطر و تم انقذهم وتسليمهم للجهات المعنية.

ومن جهته، أكد المركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات، الكائن مقره ببواسماعيل بولاية تيبازة، عن تمكن طاقم السفينة العلمية "قرين بلقاسم" من إنقاذ ال 18 شابا مرشحا للهجرة غير شرعية بعرض سواحل بومرداس.

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وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "طاقم السفينة العلمية "قرين بلقاسم" قام في وقت مبكر من نهار اليوم الجمعة بعملية إنقاذ مجموعة من الشباب بعرض البحر على بعد 90 مايل بحري شمال مدينة دلس بولاية بومرداس".

وأضاف المصدر أنه تم إنقاذ 18 شابا مرشحا للهجرة السرية نحو الضفة الشمالية من المتوسط بعد تعطل القارب الذي كانوا على متنه، مشيرا إلى أنه تم إسعافهم.