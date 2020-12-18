الإذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول تنمية مناطق الظل

الجزائر- سيتم يوم الأحد المقبل تنظيم يوم إذاعي مفتوح لتسليط الضوء على ما تحقق في الميدان من أجل تنمية مناطق الظل والآفاق المستقبلية لترقيتها, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للإذاعة الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر أن قنوات الإذاعة الجزائرية ال56 ستكيف برامجها يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 "للوقوف على ما تحقق في الميدان من أجل القضاء على مناطق الظل والآفاق المستقبلية لترقية هذه المناطق والنهوض بها والتكفل بانشغالات المواطنين".

وأضاف أنه سيتم على مدار هذا اليوم الاستثنائي, من خلال أنماط إذاعية مختلفة ومتنوعة, بث برامج خاصة وربورتاجات وضيوف (ساكنة مناطق الظل والسلطات المحلية ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني) لمرافقة المستمعين من خلال التفاعل والنقاش".

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وسيمكن التكامل بين مختلف القنوات الوطنية والإذاعات الجهوية --حسب ذات المصدر-- من "استكشاف وتسليط الضوء على الجهود المبذولة للنهوض بالقطاعات الراكدة عن طريق روبورتاجات ميدانية لمتابعة إنجاز مختلف العمليات التنموية المسجلة في المناطق المعزولة عبر التراب الوطني".

وأكدت الإذاعة الجزائرية أن تنظيم هذا اليوم الخاص يعبر عن "الاهتمام الدائم الذي توليه لتنمية هذه المناطق وذلك بهدف تدعيم عملها الجواري".