هزة أرضية بشدة 8ر3 درجات بولاية قالمة

و قد حدد مركز الهزة على بعد 10 كلم غرب بوحمدان بذات الولاية, وفقا لذات المصدر.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - سجلت هزة أرضية بقوة 8ر3 درجات على سلم ريشتر, يوم الخميس على العاشرة صباحا و 17 دقيقة بولاية قالمة, حسب ما أفاد به بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.
و قد حدد مركز الهزة على بعد 10 كلم غرب بوحمدان بذات الولاية, وفقا لذات المصدر.
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