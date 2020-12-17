هزة أرضية بشدة 8ر3 درجات بولاية قالمة

الجزائر - سجلت هزة أرضية بقوة 8ر3 درجات على سلم ريشتر, يوم الخميس على العاشرة صباحا و 17 دقيقة بولاية قالمة, حسب ما أفاد به بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.