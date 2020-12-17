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هزة أرضية بشدة 8ر3 درجات بولاية قالمة

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 11:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
هزة أرضية بشدة 8ر3 درجات بولاية قالمة

الجزائر - سجلت هزة أرضية بقوة 8ر3 درجات على سلم ريشتر, يوم الخميس على العاشرة صباحا و 17 دقيقة بولاية قالمة, حسب ما أفاد به بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.

و قد حدد مركز الهزة على بعد 10 كلم غرب بوحمدان بذات الولاية, وفقا لذات المصدر.

 

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آخر تعديل على الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 12:20
كلـمات مفتـاحيــة :
هزة أرضية بشدة 8ر3 درجات بولاية قالمة
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 11:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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