تواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 لفائدة سكان ولاية أم البواقي

الجزائر - تواصلت حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 يوم الأربعاء ,لفائدة سكان ولاية أم البواقي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة, حسب ما أفاده ,بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و اوضح ذات البيان انه "تعزيزا للرابطة جيش-أمة وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بسكان المناطق النائية, تتواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 , التي تنظمها مصالح الصحة العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة, حيث خصصت يوم 16 ديسمبر 2020 قافلة صحية لفائدة سكان ولاية أم البواقي لتشمل كل من مشتة عرقوب الطين ومشتة الزبار ببلدية الضلعة".

و في هذا السياق,اضاف المصدر ان "هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي , في مجال تقديم المساعدة الطبية لفائدة سكان المناطق النائية بغية ضمان خدمات طبية مختلفة , بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية خاصة منها مرض كوفيد-19 حيث لقيت هذه المبادرة استحسان سكان المنطقة الذين عبروا عن امتنانهم لهذه الخدمات الطبية التي استفادوا منها".

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