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وهران: المدير العام للأمن الوطني يدشن وحدة جديدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
وهران: المدير العام للأمن الوطني يدشن وحدة جديدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية

وهران - أشرف المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي اليوم الأربعاء بوهران على تدشين المقر الجديد للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بوعمامة (الحاسي سابقا) وقام بتسليم مقررات التخصيص للسكنات لموظفي الشرطة من عدة ولايات غرب البلاد .

وقام خليفة أونيسي برفقة والي وهران مسعود جاري والسلطات المدنية والعسكرية لولاية وهران وكذا إطارات مركزية وجهوية للمديرية العامة للأمن الوطني بتدشين مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي بوعمامة (مدخل غرب مدينة وهران) وكذا مرفق مرافقة لإقامة موظفي الشرطة .

ويأتي هذا الهيكل الجديد لتعزيز التغطية الأمنية لولاية وهران بالنظر الى خصوصية الحي لاسيما فيما يخص الكثافة السكانية المقدرة بزهاء 180.000 نسمة أي بمعدل شرطي واحد ل 3.600 مواطن خاصة في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تدعيم التواجد الشرطي لضمان تغطية أمنية للولاية وضمان مهمة الخدمة العمومية وهي أمن الأشخاص و الممتلكات ومكافحة كل أشكال الجريمة.

وخلال زيارته تفقد السيد أونيسي تجهيزات المقر الجديد للفرقة المتنقلة للشرطة لقضائية والوسائل المخصصة لهذا المرفق العملي.

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وقد تم تجهيز هذه الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بكل الإمكانيات الضرورية من أجل السير الحسن لمهامها لاسيما وسائل الاتصال منها تلك الموجهة للمكالمات عبر الرقم الأخضر وبالتالي تشكيل شبكة اتصالات فعالة في إطار تقريب شرطة - مواطن .

ومن جهة أخرى أشرف المدير العام للأمن الوطني بالوحدة الجمهورية الأولى للأمن الوطني على مراسم تسليم مقررات التخصيص ل390 مسكن لموظفي الشرطة وذوي الحقوق وكذا متقاعدي الشرطة والمستفيدين من سكنات بصيغة الترقوي المدعم عبر ولايات وهران وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان والنعامة والبيض وتيسمسيلت وتيارت.

وتأتي هذه العملية حرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على توفير كل الظروف الاجتماعية الضرورية لمستخدمي الأمن الوطني وتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم في أحسن الظروف حسبما أشار إليه بيان للأمن الولائي لوهران تم تسليمه للصحافة في ختام هذه الزيارة مضيفا أن "المدير العام للأمن الوطني أكد على تطبيق الصارم لقوانين الجمهورية واحترام سيادة القانون مع احترام مبادئ حقوق الإنسان وكذا التطبيق الصارم لتدابير الوقاية من جائحة فيروس كورونا فضلا على العمليات الوقائية الميدانية الموجهة للمواطنين مع تعزيز العمليات الجوارية و الاجتماعية وتقديم خدمة عمومية ذات نوعية".

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وهران: المدير العام للأمن الوطني يدشن وحدة جديدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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