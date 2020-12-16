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سيدي بلعباس: المدير العام للأمن الوطني يدشن مقر الأمن الحضري الخامس عشر 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

سيدي بلعباس - أشرف المدير العام للأمن الوطني خليفة لونيسي اليوم الأربعاء، على تدشين مقر الأمن الحضري الخامس عشر (15) بسيدي بلعباس و الذي  يأتي لتدعيم التغطية الأمنية بالنسيج الحضري للمدينة.

وأوضح مدير الأمن العمومي للمديرية العامة للأمن الوطني المراقب العام للشرطة نايلي عيسى بالمناسبة أنه "بتدشين هذه المنشأة الأمنية الجديدة المتواجدة بالمخرج الشمالي للولاية ستتعزز التغطية الأمنية بسيدي بلعباس"، مشيرا إلى أن فتح هياكل أمنية جديدة سيسمح  بالتكفل بحاجيات المواطن وتحقيق التغطية الأمنية الشاملة لا سيما بالموازاة مع التوسع العمراني الذي تعرفه الولاية.

كما سيساهم  هذا المقر الجديد في  "تقديم  خدمات أمنية راقية للمواطنين المتواجدين بقطاع الاختصاص"، استنادا للمتحدث الذي أبرز بأن  أفراد الشرطة يسهرون دوما على ضمان أمن المواطن وسلامته وحماية ممتلكاته في كل الظروف والأوقات.

وقد تلقى المدير العام للأمن الوطني خلال زيارته للمؤسسة الاستشفائية للشرطة الكائنة بعاصمة الولاية شروحات حول مختلف مصالحها وأجنحتها الطبية الجراحية وكذا الوسائل المتوفرة بها لتقديم خدمات طبية لأفراد الشرطة وذوي الحقوق.

وأضاف السيد نايلي أيضا أن عناصر الشرطة يعملون في اطار التنسيق المتواصل مع فعاليات المجتمع المدني والهيئات المعنية من أجل الوقاية من وباء كورونا والحد من انتشاره، معبرا عن تأسفه من تسجيل 85 ضحية بهذا الوباء في صفوف جهاز الشرطة.

للإشارة تندرج زيارة المدير العام للأمن الوطني في إطار الاطلاع على أداء مصالح الشرطة وتوجيه تعليمات تتعلق بتوفير كل الظروف وتجنيد كل الطاقات من أجل التكفل الأفضل بحاجيات المواطنين.

كلـمات مفتـاحيــة :
سيدي بلعباس: المدير العام للأمن الوطني يدشن مقر الأمن الحضري الخامس عشر 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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