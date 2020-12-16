تلمسان: فتح تحقيق قضائي ضد شخص بتهمة خيانة الأمانة

الصحراء الغربية: بولتون يعول على موقف بايدن لإصلاح ما أفسده ترامب -

اجتماع الحكومة: دراسة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات -

الجزائر سخرت جل الوسائل من أجل تأمين حدودها البرية ومداخلها البحرية -

الكسكس طبق جامع وموحد و توفيقي -

ارتفاع عدد الأملاك الثقافية المصنفة على قائمة التراث اللامادي والإنسانية إلى سبعة -

وهران: المدير العام للأمن الوطني يدشن وحدة جديدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية -

تصنيف الكسكس، كتراث إنساني غير مادي من قبل اليونسكو -

تسوية الميزانية ل2018 : لجنة المالية تستمع الى وزير السكن -

حوادث الطرقات: وفاة تسعة أشخاص و إصابة 265 اخرين بجروح خلال أسبوع -

رفع تعليق النقل الحضري خلال نهاية الأسبوع في الولايات المعنية بالحجر -

مجلس السلم والامن الافريقي سيعقد جلسة خاصة لبحث اتفاق سلام جديد حول الصحراء الغربية -

ملتقي وطني جامع لكل الجمعيات الدينية والزوايا قريبا -

كوفيد-19: تمديد فترة نشاط بعض المتاجر من الثالثة زوالا إلى السابعة مساء -

سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر بتيبازة: استشهاد أعضاء الطاقم الثلاثة -

عثمان الجرندي: صفاء العلاقات مع الجزائر لا يمكن أن تكدره مواقف لا تلزم بلاده في شيء -

كوفيد-19: تسجيل 442 إصابة جديدة و 393 حالة شفاء و 8 حالة وفاة -

وكالة عدل : فتح الموقع الإلكتروني لسحب أوامر دفع الشطر الثاني لفائدة أكثر من 100 ألف مكتتب -

كوفيد-19: تمديد مدة الحجر الجزئي المنزلي على 34 ولاية لمدة خمسة عشر (15) يوما -

مجلس الأمن يحسم في أهم القضايا العالقة حول الأزمة الليبية -