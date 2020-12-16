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تلمسان: فتح تحقيق قضائي ضد شخص بتهمة خيانة الأمانة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات

تلمسان - قامت محكمة باب العسة (ولاية تلمسان) مؤخرا بفتح تحقيق ضد شخص مجهول الهوية بتهمة "خيانة الأمانة"، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة.

وأوضح البيان الذي تسلمت /وأج نسخة منه أنه "تبعا لملف التحقيق القضائي المفتوح على مستوى مكتب قاضي التحقيق بمحكمة باب العسة ضد شخص مجهول الهوية عن وقائع خيانة الأمانة وعملا بأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية فإن ملف التحقيق المشار إليه يشمل على صورة الفاعل الذي لا تزال هويته الحقيقية مجهولة لقيامه بالأفعال المنسوبة إليه باستعمال هوية غير حقيقية".

وتوجهت نيابة محكمة باب العسة من خلال هذا البيان بنداء للمواطنين لتقديم معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحقيق القضائي الجاري قصد تحديد هوية المعني.

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تلمسان: فتح تحقيق قضائي ضد شخص بتهمة خيانة الأمانة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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