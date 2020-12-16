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وهران: إصابة شخص وخسائر مادية نتيجة انفجار للغاز بحي سكني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

وهران - أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية نتيجة اندلاع حريق بمسكنه على أثر انفجار للغاز بحي "عدل" بالسانية بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى مصالح الحماية المدنية.

ومباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة توجهت فرق الحماية المدنية إلى عين المكان المتواجد بالطابق الثامن من عمارة متكونة من تسعة طوابق أين تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى بقية المساكن والعمارات المجاورة، وفق ما ذكره نفس المصدر.

وأضاف أنه تم تسجيل ضحية من جنس ذكر يعاني من حروق من الدرجة الثانية يبلغ سنه 44 عاما، حيث تم تقديم له الإسعافات اللازمة في عين المكان قبل تحويله إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر".

كما تم تسجيل بعض التشققات في السكنات المجاورة - التي يفترض أنها نتجت عن شدة الانفجار- إلى جانب سقوط حائط على أربع سيارات مركونة بحظيرة الحي السكني المذكور، يضيف ذات المصدر، مضيفا أن عملية التدخل والإنقاذ تمت تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية العقيد محفوظ سويكي وأنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث من طرف المصالح المختصة.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 16:22
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وهران: إصابة شخص وخسائر مادية نتيجة انفجار للغاز بحي سكني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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