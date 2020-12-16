سطيف: إصابة 14 شخصا في حادث سير بالقرب من عين آزال

وأكد المكلف بالإعلام والإتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية، النقيب أحمد لعمامرة، بأن الحادث تمثل في اصطدام جانبي لشاحنة من الحجم الكبير بحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير (18 مقعدا) على الطريق الوطني رقم 78 وتحديدا بالمكان المسمى "برج العسة" ببلدية عين آزال.
وحسب نفس المصدر، فقد تسبب الحادث في إصابة 14 شخصا من ركاب الحافلة بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 6 أشخاص (4 رجال وامرأتين) وصفت حالاتهم بـ"الحرجة".
وقد قامت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية بعين آزال بإسعاف وإجلاء الجرحى بتسخير 3 سيارات إسعاف نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى يوسف يعلاوي بذات البلدية.
من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.