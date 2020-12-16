سطيف: إصابة 14 شخصا في حادث سير بالقرب من عين آزال

الصحراء الغربية: بولتون يعول على موقف بايدن لإصلاح ما أفسده ترامب -

البطولة العربية للملاكمة (رجال وسيدات): المنتخبان الوطنيان في تربص من 26 ديسمبر إلى 3 يناير بالجزائر -

ميناء وهران: منع دخول أزيد من 130 طنا من السمك المستورد غير صالح للاستهلاك -

جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين: تقديم ارضية رقمية للادماج المهني للطلبة -

سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر: الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي -

دورة الاتحاد الدولي بالمنستير (الجدول النهائي/ الدور الأول) : ايبو تنسحب من المنافسة بسبب الإصابة -

الرابطة الأولى : شباب بلوزداد-نصر حسين داي قمة الجولة الرابعة و لقاء محلي ساخن في وهران -

وحدة نزاهة التنس : إيقاف اللاعب أيمن يخلف مدى الحياة -

سقوط مروحية واستشهاد أحد أفراد طاقمها بساحل بوهارون بولاية تيبازة (وزارة الدفاع) -

تطبيع المخزن مع الكيان الإسرائيلي انتحار والوضع قابل للانفجار -

كرة القدم/ دورة اتحاد شمال إفريقيا: نسعى لتحقيق نتيجة أحسن أمام المغرب -

المؤامرات التي تستهدف الجزائر لن تزعزع موقفها من القضايا العادلة -

الذكرى ال 64 لإنشاء الإذاعة السرية: افتتاح المقر الجديد لإذاعة مستغانم -

مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر لتعيين البلغاري ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا -

بركوس : تربص بولونيا سيكون مفيدا جدا للمنتخب -

وهران: وفاة شخص داخل مقر للأمن الحضري كانت نتيجة انتحار -

التحصيلات الجمركية بلغت 1.026,28 مليار دج سنة 2018 -

تجديد حوالي 1000 حاوية لنقل البضائع بفيروفيال عنابة مند بداية 2020 -

مجلس قضاء الجزائر : تأجيل الاستئناف في قضية الأخوة كونيناف الى 23 ديسمبر -