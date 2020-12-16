ميناء وهران: منع دخول أزيد من 130 طنا من السمك المستورد غير صالح للاستهلاك

وقد تمت العملية يوم الاثنين الماضي اثر تفتيش ومراقبة مفتشية البيطرة للحدود للأسماك المستوردة حيث تم منع دخول هذه الشحنة من السمك الطازج المستورد غير صالح للاستهلاك ، وفقا لما أبرزته لوأج رئيسة مفتشية البيطرة لوهران نبيلة بن شيخ .
وقد تبين عند المراقبة أن هذا المنتوج غير مطابق للمعايير المعتمدة بالنسبة للسمك الطازج مع انبعاث رائحة كريهة عند فتح الحاويات المخصصة لهذا النوع من البضائع وفق ذات المصدر.
كما تبين خلال معاينة بعض الصناديق للتأكد من أنه سمك طازج أنه يوجد سمك جديد وقديم، استنادا للمتحدثة .
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وأضافت السيدة بن شيخ أن " الوثائق الصحية لهذه البضاعة المستوردة تشير إلى أن هذا المنتوج تم اصطياده من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري".
يذكر أنه تم استيراد هذه الكمية من السمك من إسبانيا من طرف خمسة متعاملين كما أشارت إليه مفتشية البيطرة بوهران.