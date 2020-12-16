باتنة: المجاهد بلقاسمي محمد الشريف بن أحمد في ذمة الله

وقد ولد الفقيد سنة 1929 بمنطقة تيفلفال بغسيرة والتحق بالثورة التحريرية بالمنطقة الثالثة من الولاية الأولى التاريخية بناحية مشونش، حسب ما أكده ل (وأج) عضو اللجنة العلمية للمتحف الولائي للمجاهد بباتنة، إبراهيم رحموني .
وقد خاض الفقيد عديد المعارك بالجهة كما شارك في عدة كمائن ضد جيش الاحتلال الفرنسي وأصيب بجروح قبل اعتقاله وإدخاله السجن من طرف قوات العدو.
وعرف المجاهد الراحل بلقاسمي محمد الشريف بن أحمد بوطنيته ووفائه للشهداء.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر اليوم الاربعاء بمقبرة "أولاد عابد" بغسيرة.