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باتنة: المجاهد بلقاسمي محمد الشريف بن أحمد في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

باتنة - توفي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ببلدية غسيرة بولاية باتنة المجاهد بلقاسمي محمد الشريف بن أحمد عن عمر ناهز ال 91 سنة إثر مرض عضال ألزمه الفراش لأشهر، حسب ما علم اليوم الأربعاء من أفراد عائلته .

وقد ولد الفقيد سنة 1929 بمنطقة تيفلفال بغسيرة والتحق بالثورة التحريرية بالمنطقة الثالثة من الولاية الأولى التاريخية بناحية مشونش، حسب ما أكده ل (وأج) عضو اللجنة العلمية للمتحف الولائي للمجاهد بباتنة، إبراهيم رحموني .

وقد خاض الفقيد عديد المعارك بالجهة كما شارك في عدة كمائن ضد جيش الاحتلال الفرنسي وأصيب بجروح قبل اعتقاله وإدخاله السجن من طرف قوات العدو.

وعرف المجاهد الراحل بلقاسمي محمد الشريف بن أحمد بوطنيته ووفائه للشهداء.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر اليوم الاربعاء بمقبرة "أولاد عابد" بغسيرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: المجاهد بلقاسمي محمد الشريف بن أحمد في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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