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الذكرى ال 64 لإنشاء الإذاعة السرية: افتتاح المقر الجديد لإذاعة مستغانم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 12:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

مستغانم - تم يوم الأربعاء افتتاح المقر الجديد لإذاعة مستغانم المحلية في إطار الاحتفالات بالذكرى ال 64 لإنشاء الإذاعة السرية (صوت الجزائر الحرة المكافحة).

وقد أشرفت السلطات المحلية على انطلاق البث الرسمي من هذا المرفق الجديد الذي بلغت تكلفت إنجازه 60 مليون دج ضمن ميزانية ولاية مستغانم بعد أن بدأت التجارب التقنية وعمليات نقل العتاد والتجهيزات منذ 11 ديسمبر الماضي.

وقال والي مستغانم عيسى بولحية في لقاء إذاعي على هامش الافتتاح أن المقر الجديد سيساعد المؤسسة الإذاعية وطاقمها الصحفي على العمل بكل أريحية خاصة وأنه يتوفر على كل المرافق الضرورية لخدمة المواطنين.

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ومن جهته، أكد مدير تنسيقية الإذاعات الجهوية ممثلا للمدير العام للإذاعة الجزائرية محمد زبدة في تصريح لوأج أن "افتتاح هذا الصرح الإعلامي الجديد يتزامن مع هذه المناسبة التاريخية للتأكيد لجيل الأمس أن الجيل الجديد من الإذاعيين والصحفيين لا يزالون على العهد باقون ولاسيما لمواجهة التحديات".

وتم إنشاء الإذاعة المحلية بمستغانم في 10 فبراير 2004 وهي تقوم بالبث منذ ذلك الوقت على "الهرتز" و"الأنترنت" ثم على القمر الصناعي بفريق مهني يتكون من 46 إذاعي بينهم 9 صحفيين كما أشير إليه.

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الذكرى ال 64 لإنشاء الإذاعة السرية: افتتاح المقر الجديد لإذاعة مستغانم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 12:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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