تجديد حوالي 1000 حاوية لنقل البضائع بفيروفيال عنابة مند بداية 2020

عنابة - أنجزت الشركة الوطنية لإنتاج معدات السكة الحديدية، فيروفيال عنابة منذ مطلع السنة الجارية 2020 عمليات صيانة وتجديد شملت حوالي 1000 حاوية لنقل البضائع لحساب المجمع الجزائري للنقل البحري "قاتما"، حسب ما علمته وأج يوم الأربعاء من المدير العام للشركة، العمري بويوسف.

و يمثل تجديد الحاويات أحد فروع النشاطات التي تم بعثها بمؤسسة فروفيال خلال سنة 2020 في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لتنويع نشاطاتها الاقتصادية وترقية خدمات الصيانة التي توفرها لشركائها من مختلف فروع النشاط الاقتصادي كما أوضح ذات المسؤول.

و تجري عمليات تجديد الحاويات من طرف فرق تقنية ذات خبرة ومؤهلات في مجال الصيانة والتجديد لمثل هذه التجهيزات و ذلك على مستوى موقع الميناء الجاف بمنطقة العلاليق ببلدية البوني وتخضع للمراقبة والمعاينة التقنية من طرف هيئات إصدار شهادات المطابقة قصد تأكيد مطابقتها للمعايير المعمول بها، حسب ما تمت الإشارة إليه.

و نظرا للأهمية الاقتصادية لنشاطات صيانة وتجديد التجهيزات والمعدات التي تستغل في الأنشطة الاقتصادية عملت مؤسسة فيروفيال على استحداث مواقع أخرى للصيانة وتجديد الحاويات على مستوى ولايتي وهران و بجاية بالإضافة إلى ترقية وتطوير نشاطات صيانة وتجديد عربات السكة الحديدية المخصصة لنقل البضائع والمواد المنجمية، حسب ما اكده السيد بويوسف.

من جهة أخرى، سجلت المؤسسة الوطنية لمعدات السكة الحديدية فيروفيال بعنابة خلال سنة 2020 بعث فروع إنتاجية جديدة من بينها فرع إنتاج الحاويات المخصصة للتخزين وخزانات نقل المحروقات بالإضافة إلى الأفران الصناعية.

و تتوقع المؤسسة للسنة المقبلة 2021 إطلاق خط إنتاج الحاويات الموجهة للنقل البحري للبضائع الذي تعطل بسبب التأخر الذي سجل على مستوى تركيب التجهيزات ومعدات التلحيم العصرية التي استلمت ولم يتم تركيبها بعد بسبب عدم تمكن الفرق التقنية للشركة الأجنبية الممونة من التنقل إلى المؤسسة جراء الظرف الصحي الاستثنائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد حسب ما تمت الإشارة إليه.

ويشغل مصنع فيروفيال عنابة 500 عاملا، ويعمل على تنفيذ مخطط تأهيل وتكوين للفرق التقنية التي تدير ورشات المؤسسة قصد مواكبة مخطط التطوير والعصرنة الذي تنتهجه المؤسسة لمواكبة احتياجات السوق وعرض منتجات و معدات صناعية منافسة .