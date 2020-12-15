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حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بولاية إليزي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 19:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بولاية إليزي

الجزائر - انطلقت اليوم الثلاثاء بقرى بلدية الدبداب بولاية إليزي حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف المبكر عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا من خلال تسخير مصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة لأطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بمواطني مناطق الظل والمناطق النائية ومواصلة للجهود المبذولة في مجال المساعدة الطبية في مختلف النواحي العسكرية، انطلقت يوم 15 ديسمبر 2020 بقرى بلدية الدبداب ولاية إليزي بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف المبكر عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال تسخير مصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة لأطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية".

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وأضاف البيان أن المواطنين الذين استفادوا من هذه الخدمات الطبية قد "عبروا عن استحسانهم لهذه المبادرة".

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حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بولاية إليزي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 19:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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