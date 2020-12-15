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الوزير الأول يعلن عن حصة إضافية بـ 500 إعانة مالية للسكن الريفي لفائدة ولاية المسيلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 19:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
الوزير الأول يعلن عن حصة إضافية بـ 500 إعانة مالية للسكن الريفي لفائدة ولاية المسيلة

المسيلة - أعلن الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد،  في ختام زيارة العمل التي قام بها اليوم الثلاثاء إلى المسيلة عن 500 إعانة مالية إضافية للسكن الريفي برسم سنة  2020 و ذلك لدعم البرامج السكنية التي استفادت بها الولاية .

وأوضح السيد جراد لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية بالمسيلة أنه بالإضافة إلى إشرافه اليوم على وضع حجر الأساس وتدشين عدة برامج سكنية وتوزيع سكنات بصيغة البيع بالإيجار، فقد تقرر أيضا إضافة هذه الحصة من الإعانات المالية المخصصة للبناء الريفي بهدف ترقية ظروف معيشة المواطنين بعديد المناطق عبر الولاية .

من جهة أخرى، أضاف الوزير الأول أنه عقب تدشين 2000 مقعد بيداغوجي بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة محمد بوضياف تجلت ضرورة جعل هذا المرفق ذي طابع جهوي كونه-كما قال- يتوسط عدة ولايات على غرار المدية و الجلفة و باتنة وبرج بوعريريج وسطيف ما سيؤهله ليعلب ليلعب دورا أساسيا في مجال التكوين العالي في الرياضة.

وبخصوص شبكة الطرقات بولاية المسيلة، اعتبر السيد جراد بأنها " لاتزال في حاجة ماسة إلى التحديث"، مؤكدا أنه سيتم إدماج هذه الولاية ضمن المشاريع المزمع إنجازها سنة 2021 بهدف تحسين أداء هذا القطاع بهذه الولاية التي تربط ما بين المناطق الأربع للبلاد، بل تعتبر "قلب الجزائر النابض"، على حد تعبيره.

كما توقع السيد جراد أن ولاية المسيلة ستشهد تطورا في قطاع الصحة بمجرد استلام مشروع بناء مستشفى 240 سريرا الذي وضع اليوم حجر أساسه بعاصمة الولاية والذي حددت آجال إنجازه بـ 32 شهرا.

إقرأ أيضا: الوزير الأول يشرف على توزيع حافلات للنقل المدرسي موجهة لمناطق الظل بولاية المسيلة

واعتبر الوزير الأول من جهة أخرى أن الإعلام يعتبر "شريكا في العملية التنموية على الصعيدين المحلي و الوطني"، مستشهدا في هذا الصدد بصورة أرسلت إلى مصالح الوزارة الأولى عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك" تعكس حجم معاناة التلاميذ مع النقل يناشده فيها الأولياء بولاية المسيلة تمكين أبنائهم المتمدرسين من حافلة للنقل المدرسي.

وأضاف في ذات السياق بأن مصالح الوزارة الأولى قد استجابت لهذا الانشغال من خلال تخصيص خمس حافلات للنقل المدرسي لمناطق ظل تقع ببلديات بلعايبة و سيدي امحمد و سيدي عامر و جبل امساعد و محمد بوضياف.

وكان الوزير الأول قد أشرف خلال زيارة العمل التي قام بها اليوم إلى ولاية المسيلة على رأس وفد وزاري هام على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2020-2021 بجامعة محمد بوضياف و كذا على حفل توزيع 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" الذي احتضنه القطب الحضري و وضع حجر الأساس لإنجاز 300 سكن ترقوي مدعم و 538 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار .

كما وضع حجر الأساس لبناء مستشفى يتسع لـ 240 سرارا و ذلك بمدينة المسيلة.     

للتذكير، فقد رافق الوزير الأول في إطار هذه الزيارة وزراء كل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود و التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان و السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم.

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 19:31
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الوزير الأول يعلن عن حصة إضافية بـ 500 إعانة مالية للسكن الريفي لفائدة ولاية المسيلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 19:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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