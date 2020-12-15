السنة الجامعية 2020-2021: إنطلاق الدروس الحضورية باحترام البروتوكول الصحي والبيداغوجي

الجزائر - استأنف الطلبة الجامعيون، يوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، الدراسة حضوريا، في "ظروف استثنائية" ميزها اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية والتنظيمية والبيداغوجية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتميز الدخول الجامعي 2021/2020 والذي اعطى الوزير الأول، عبد العزيز جراد اشارة انطلاقه من القطب الجامعي التابع لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، باتخاذ التدابير الوقائية على مستوى المعاهد والجامعات ووسائل النقل الجامعي، حسب ما لاحظته /وأج/ في جولة تفقدية قادتها إلى جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة --كلية الحقوق و العلوم الادارية-- الواقعة بالسعيد حمدين (الجزائر العاصمة) وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار(الجزائر العاصمة).

وبمعهد العلوم القانونية والادارية لوحظ، أنه تم تجنيد أعوان أمن لقياس درجة حرارة الطلبة بمجرد وصولهم الى باب المعهد، كما لوحظ التزام الطلبة بوضع القناع الواقي، مع تسجيل نقائص في احترام التباعد الاجتماعي.

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و في تصريح ل/وأج/ أكد مجموعة من الطلبة أنهم واعون بدرجة الخطر من تفشي هذا الفيروس، لا سيما مع انطلاق الدروس الحضورية، مشيرين إلى أن اوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الديوان الوطني للخدمات الجامعية وفروا وسائل الوقاية ووسائل النقل الجامعي ،وهم من جهتهم ملتزمون باحترام قواعد الوقاية الصحية.

و في هذا الصدد،أبدى مقران (سنة أولى ماستر) وشكيب (سنة أولى ليسانس) "ارتياحهما" لعودة الدراسة والاجراءات البيداغوجية المتخذة لاسيما تلك المتعلقة بحضور ثلث الطلبة في الدروس التطبيقية في المواد الاساسية لكل المستويات مدعمة بمحاضرات عن بعد، مؤكدان انها تساهم في تقليل اعداد الاصابة في الوسط الجامعي.

من جهته ،عبر شكيب (سنة أولى ليسانس) عن ترحيبة بالإجراءات التي اتخذتها ادارة المعهد والخدمات الجامعية المتوفرة لاسيما النقل الجامعي والاجراءات الوقائية والبيداغوجية المتخذة من وضع القناع الواقي إلى جانب تقليص عدد حصص الدراسة الحضورية، و دراسة المقاييس الاساسية،بسبب فيروس كورونا، متمنيا نجاح الجميع وانتهاء الازمة الوبائية.

طالبات أخريات عبرن عن تحمسهن لاستئناف الدراسة بالجامعات خاصة وأنهن متحصلات على شهادة البكالوريا مؤخرا ،واليوم هو الاول بالنسبة لهن بالجامعة، حيث أكدن انهن ملتزمات باحترام التدابير الوقائية حفاظا على صحتهن وصحة عائلاتهن.

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من جانبه، أفاد الأمين العام لكلية الحقوق والعلوم الادارية ،بلعيد سايح جبور، أن عدد الطلبة الذين التحقوا اليوم بالمعهد يبلغ 2200 طالب في السنة أولى ليسانس، من بين 18 ألف طالب يحصيه المعهد اجماليا، مشيرا إلى انه تم تخصيص الثلاث أيام الاولى من استئناف الدراسة بصفة حضورية للقاء الطلبة بأساتذتهم والتعرف عن كتب على تنظيم الدراسة وهذا بهدف مساعدتهم على التأقلم مع الجامعة في ظل الظروف الاستثنائية.

و بعدما ذكر بان الدراسة ستكون في المقاييس الاساسية حضوريا بمعدل سبعة (7) حصص للطالب على الاقل، أكد انه تم تدعيم الطلبة بدورة تكوينية عن طريق الخط لتلقينهم طريقة التفاعل والولوج الى الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التي تحمل اسم "مودل ".

وأضاف أن في الاسبوع المقبل ستكون الدراسة الحضورية مخصصة لطلبة السنة الثانية في حين يخصص الاسبوع الثالث لطلبة السنة ثالثة بحيث تكون الفترة الصباحية لطلبة الليسانس و المسائية للمسجلين في الماستر.

وعن الاجراءات الصحية أكد أنه تم تعليق ملصقات تدعو الطلبة الى احترام المقاييس الوقائية، الى جانب توفير وسائل التعقيم على مستوى المدرجات والمداخل الرئيسية للكلية.

وبجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، أكد نائب رئيس الجامعة، عبد الحليم بن طبيش، على "الالتزام بالتطبيق الصارم" للبروتوكول الصحي والبيداغوجي خلال الدروس الحضورية نظرا للوضعية الصحية الحالية لضمان سلامة وصحة الاسرة الجامعية، و ذلك باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لهذا الغرض على غرار اجبارية وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي وتوفير وسائل التعقيم الى جانب الاجراءات البيداغوجية بتخصيص دروس حضورية في المقاييس الاساسية مع الالتزام بنظام التفويج.

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بدوره أكد رئيس المكتب الولائي للتضامن الطلابي الوطني، وطالب بجامعة باب الزوار، براهيمي أحمد، أن استئناف الدراسة حضوريا بجامعة هواري بومدين تجري في ظل "التطبيق الصارم" للبروتوكول الصحي والبيداغوجي الرامي الى الحد من انتشار وباء كورونا، مبرزا أن ادارة الجامعة "وضعت كل الامكانيات الوقائية اللازمة" في هذا المجال، سيما اجبارية ارتداء الكمامات عند الدخول الى الحرم الجامعي وقياس الحرارة وتوفير وسائل التعقيم والتعليمات حول التباعد الجسدي.

وأكد السيد براهيمي أن المنظمة الطلابية التي ينتمي اليها برمجت حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الطلبة لحثهم على ضرورة احترام قواعد الوقاية الصحية.

وفي لقاء نظم بجامعة باب الزوار بمناسبة استئناف الدراسة حضوريا، أكد رئيس الجامعة، جمال الدين أكراتش، في كلمة له أن الجامعة سجلت هذه السنة "ما يفوق 9000 طالب جديد في خمس ميادين"، مذكرا بأن التدريس خلال هذه السنة الجامعية سيكون بنظام حضوري بالتفويج وبالدراسة عن بعد.

وللتذكير كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، قد أكد أنه تم بمناسبة انطلاق الموسم الجامعي 2020-2021، وضع بروتوكول صحي "صارم" في النمط الحضوري من التعليم، حيث يتم اعتماد نظام التفويج من خلال ضمان الدراسة الحضورية لثلث الطلبة مع تدريس الوحدات الاساسية.