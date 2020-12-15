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مواصلة حملة التلقيح والكشف عن فيروس كوفيد-19 ببرج باجي مختار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 16:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
مواصلة حملة التلقيح والكشف عن فيروس كوفيد-19 ببرج باجي مختار

الجزائر - تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية السادسة خرجاتها الميدانية في إطار حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 في المناطق المعزولة بالولاية المنتدبة برج باجي مختار، حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة لحملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 وتعزيزا للرابطة جيش-أمة، من خلال تقديم يد العون والمساعدة والتكفل الطبي لفائدة سكان ومواطني المناطق النائية الحدودية، تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية السادسة خرجاتها الميدانية في إطار حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19".

وقد تم تسخير "أطقم طبية مكونة من أطباء مختصين مجهزة بكل الوسائل لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى كل من تين تاملين بالقرب من بلدية تيمياوين ومنطقة عبان رمضان ومنطقة واد قودن بالولاية المنتدبة برج باجي مختار".

وأضاف البيان أن "هذه المبادرة التي لقيت استحسان سكان هذه المناطق النائية، تعكس الأهمية البالغة التي توليها قيادة الجيش الوطني الشعبي في سبيل خدمة الشعب ورعايته وتقديم الدعم له والرامية إلى تكثيف ومواصلة الجهود لتقديم تكفل صحي أمثل".

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 18:29
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مواصلة حملة التلقيح والكشف عن فيروس كوفيد-19 ببرج باجي مختار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 16:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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