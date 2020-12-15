المسيلة: السيد جراد يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بسعة 240 سريرا

المسيلة - أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بالمسيلة على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بسعة 240 سريرا سيحتضن عديد المصالح من بينها تلك الخاصة بالاستعجالات الطبية.

وبهذه المناسبة شدد الوزير الأول على ضرورة العمل على إنجاز "هيكل صحي عصري يتوفر على جميع ظروف الراحة التي تسمح بترقيته مستقبلا إلى مركز استشفائي جامعي"، مشددا بإسناد هذا المشروع لمؤسسة كوسيدار.

وبعين المكان أعطى السيد جراد تعليمات للمسؤولين المحليين من أجل العمل على التحضير من الآن لمرحلة تجهيز هذا المستشفى و المورد البشري الطبي و شبه الطبي و الإداري الذي يتعين تسخيره من أجل تشغيل هذا الهيكل.

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وأضاف الوزير الأول "يتعين التخطيط للمستقبل و التفكير في التجهيز و المستخدمين الذين سيتم تعيينهم بهذا المستشفى الذي سيدخل حيز الخدمة بمجرد استكمال الأشغال".

وحسب الشروح المقدمة للوزير الأول حددت آجال إنجاز المستشفى الجديد للمسيلة بسعة 240 سريرا ب32 شهرا.

وتطلب هذا الهيكل الصحي تسخير استثمار عمومي بقيمة 6ر4 مليار دج و سيحتضن عدة مصالح من بينها تلك الخاصة بالاستعجالات الطبية.