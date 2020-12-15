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الوزير الأول يشرف على توزيع حافلات للنقل المدرسي موجهة لمناطق الظل بولاية المسيلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

المسيلة - أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء في إطار زيارة العمل والتفقد التي تقوده إلى المسيلة على توزيع حافلات للنقل المدرسي موجهة لمناطق الظل تقع عبر 5 بلديات بالولاية.

ويتعلق الأمر ببلديات كل من جبل مساعد و سيدي امحمد و بلعايبة و سيدي عامر ومحمد بوضياف.

وتأتي عملية توزيع هذه الحافلات على هامش حفل توزيع 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" الذي احتضنه القطب الحضري بمدينة المسيلة.

عقب ذلك أشرف السيد جراد بذات الموقع على وضع حجر الأساس لإنجاز 300 سكن ترقوي مدعم و 538 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، حيث أعطى توجيهات تتعلق ب"تجنب إنجاز محلات تجارية في الطابق الأرضي من العمارات كونها تؤثر على الجانب المعماري الجمالي لها".

وحسب الشروحات  التي قدمت للوزير الأول بعين المكان، فقد تم منذ مطلع السنة الجارية توزيع ما مجموعه 6451 وحدة سكنية من مختلف الصيغ كما سيشرع خلال الأيام المقبلة في أشغال بناء 538 سكنا ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل".

للإشارة سيتوجه الوزير الأول إلى مقر الإذاعة الجزائرية بالمسيلة.

للتذكير يرافق الوزير الأول في إطار هذه الزيارة وزراء كل من الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود و التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان و السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية ، عبد الحفيظ علاهم.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول يشرف على توزيع حافلات للنقل المدرسي موجهة لمناطق الظل بولاية المسيلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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