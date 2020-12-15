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دخول جامعي: جراد يعد الطلبة بحل جميع المشاكل البيداغوجية وتلك المرتبطة بالوضع الصحي الاستثنائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 11:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 36 مرات
دخول جامعي: جراد يعد الطلبة بحل جميع المشاكل البيداغوجية وتلك المرتبطة بالوضع الصحي الاستثنائي

المسيلة - وعد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، طلبة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة بـ"حل جميع المشاكل البيداغوجية والاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالوضع الصحي الاستثنائي المتمثل في جائحة كوفيد-19".

وأكد السيد جراد بأن حل هذه المشاكل سيتم بالتنسيق مع جميع الفاعلين في الجامعة وبإشراف الوزارة الوصية على القطاع، مضيفا في هذا الصدد بأن كافة التدابير لأجل تحسين ظروف الدراسة بالنسبة للطلبة قد اتخذت، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير الاول بهذه المناسبة: "أنقل اليكم تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومن خلالكم الى كافة الاسرة الجامعية".

ويدشن الوزير الأول بالمناسبة 2.000 مقعد بيداغوجي تابع لمعهد التربية البدنية والرياضية بالقطب الجامعي لجامعة محمد بوضياف قبل أن يواصل زيارة العمل إلى هذه الولاية بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 300 سكن بصيغة الترقوي المدعم و538 وحدة سكنية أخرى بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل)، كما سيشرف على توزيع 400 سكن بضيغة البيع بالإيجار وذلك بعاصمة الولاية.

ويرافق الوزير الأول في إطار هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 19:52
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دخول جامعي: جراد يعد الطلبة بحل جميع المشاكل البيداغوجية وتلك المرتبطة بالوضع الصحي الاستثنائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 11:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 36 مرة   شارك

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