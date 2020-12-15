Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دخول جامعي : جراد يعد الطلبة بحل جميع المشاكل البيداغوجية وتلك المرتبطة بالوضع الصحي الاستثنائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 11:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
دخول جامعي : جراد يعد الطلبة بحل جميع المشاكل البيداغوجية وتلك المرتبطة بالوضع الصحي الاستثنائي

المسيلة - وعد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء, طلبة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة بـ "حل جميع المشاكل البيداغوجية والاجتماعية, خاصة تلك المرتبطة بالوضع الصحي الاستثنائي المتمثل في جائحة كوفيد-19".

وأكد السيد جراد بأن حل هذه المشاكل سيتم بالتنسيق مع جميع الفاعلين في الجامعة وبإشراف الوزارة الوصية على القطاع, مضيفا في هذا الصدد بأن كافة التدابير لأجل تحسين ظروف الدراسة بالنسبة للطلبة قد اتخذت, خاصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا :      الوزير الأول يشرع في زيارة عمل الى ولاية المسيلة

ويدشن الوزير الأول بالمناسبة 2.000 مقعد بيداغوجي تابع لمعهد التربية البدنية والرياضية بالقطب الجامعي لجامعة محمد بوضياف قبل أن يواصل زيارة العمل إلى هذه الولاية بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 300 سكن بصيغة الترقوي المدعم و538 وحدة سكنية أخرى بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل), كما سيشرف على توزيع 400 سكن بضيغة البيع بالإيجار وذلك بعاصمة الولاية.

ويرافق الوزير الأول في إطار هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, ووزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري, إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية, عبد الحفيظ علاهم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 11:56
كلـمات مفتـاحيــة :
دخول جامعي : جراد يعد الطلبة بحل جميع المشاكل البيداغوجية وتلك المرتبطة بالوضع الصحي الاستثنائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 11:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.15

زغماتي يشرف على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة

20.12.15

انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما يوم 25 مارس

20.12.15

انهاء مهام المدير العام واطارات أخرى للمؤسسة الاستشفائية العمومية للقبة

20.12.15

وهران : انتهاء عملية رقمنة المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" مطلع 2021

20.12.15

دخول جامعي : جراد يعد الطلبة بحل جميع المشاكل البيداغوجية وتلك المرتبطة بالوضع الصحي…

20.12.15

المسيلة : جراد يعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين للصحراء الغربية

20.12.14

مكافحة فيروس كورونا: اللقاح سيكون "حتمًا مجانيًا للجميع"