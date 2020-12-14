مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

تيزي وزو - جدد عمال مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية (انيام) بتيزي وزو، اليوم الاثنين، رفضهم للتوقف التقني عن النشاط الذي قررته المديرية العامة للمؤسسة منذ الفاتح من ديسمبر الجاري.

ونظم العمال مسيرة انطلاقا من المديرية العامة للمؤسسة الواقعة بشارع ستيتي بالمخرج الغربي لمدينة تيزي وزو، إلى غاية مقر الولاية، مرددين شعارات وحاملين لافتات معبرة عن رفضهم لهذا القرار، وتطالب ب"مغادرة الطاقم المدير للمؤسسة".

كما طالبوا أيضا ب"تدخل" من الوصاية (وزارة الصناعة) من اجل "إنقاذ هذه المؤسسة وال1600 منصب شغل بها".

واستقبل والي الولاية، محمود جامع، وفدا من ممثلي عمال "انيام" والاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أفاد مشاركون في هذا اللقاء المغلق أن الوالي طلب من العمال أن "يضعوا ثقتهم في الوصاية التي هي بصدد دراسة وضعية مؤسستهم وكل المؤسسات العمومية الأخرى".

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جدير بالذكر أن إدارة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أنيام" بتيزي وزو قد أعلنت عن توقف تقني عن النشاط لمدة شهر كامل (من 1 إلى غاية 31 ديسمبر) لأسباب متعلقة بمشاكل مالية ونفاذ مخزون المواد الأولية بها، ما أدى إلى توقفها عن الإنتاج.