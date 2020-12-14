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تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 18:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

تيبازة - أطلق حرس السواحل بولاية تيبازة عصر يوم الاثنين عمليات بحث واسعة على "أمل العثور" على قارب صيد على متنه خمسة بحارة خرجوا في مغامرة صيد يوم أمس الأحد، حسبما علم من مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأشار ذات المصدر إلى أن "حرس السواحل التابع للقوات البحرية تلقى بلاغا بعدم التحاق قارب الصيد +عمر شنوي+ بالميناء من طرف أهالي البحارة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، ليتم فورا إطلاق عمليات أبحاث واسعة".

وأضاف المصدر أن حرس السواحل يستعمل في عمليات الأبحاث عن القارب حوامات النجدة وقوارب الإنقاذ.

ومن جهة أخرى، أفادت مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن تشكيل خلية أزمة على مستوى مصالح الولاية لتنسيق الأبحاث محليا ومركزيا.

وكان قارب "عمر شنوى" من صنف مهن صغرى المتخصص في سمك أبو سيف قد خرج ظهر أمس الأحد في مغامرة صيد السمك من ميناء خميستي.

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:09
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تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 18:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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