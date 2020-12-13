تندوف: استلام مرتقب لفندقين من صنف ثلاثة نجوم

تندوف - يرتقب استلام فندقين من صنف ثلاثة نجوم بولاية تندوف مما سيساهم في تدعيم قدرات الاستقبال السياحي بهذه المنطقة، حسبما علم يوم الأحد لدى مسؤولي الشباك الموحد اللامركزي لتطوير الاستثمار.

وينتظر أن يدخل هاذان المرفقان الجديدان المنجزان بعاصمة الولاية حيز الخدمة فور الحصول على شهادة المطابقة من قبل مصالح التعمير و البناء بعد أن استكملت بهما أشغال الإنجاز، فيما توجد عمليات التجهيز في مراحلها الأخيرة، كما أوضح مدير الشباك خالد بوعام.

ومن شأن هاذين الفندقين الجديدين أن يعززا قدرات منشآت الاستقبال التي تسجل نقصا "واضحا" بهذه الولاية الحدودية التي "ترتقب دخول مشاريع استثمارية هامة حيز الاستغلال"، على غرار استغلال منجم غار جبيلات و مشاريع التنقيب عن المحروقات، إلى جانب نشاط المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني الشهيد مصطفى بن بولعيد وغيرها من الأنشطة التي تتطلب توفر هياكل الإيواء و الإطعام التي ترافق التنمية، حسب ذات المصدر .

وتحصي مصالح قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بولاية تندوف حاليا زهاء 266 سريرا عبر المنشآت الفندقية التي توجد قيد الاستغلال و التي تضاف إلى أسرة أخرى متوفرة على مستوى بيوت الشباب وغيرها من المرافق الأخرى.

كما توجد ثمانية فنادق (8) قيد الإنجاز بهذه الولاية أيضا و التي من شأنها أن توفر مستقبلا 344 سريرا إضافيا، مثلما جرى شرحه.

ويراهن على الهياكل السياحية الجديدة في أن تساهم في ترقية التظاهرات الاقتصادية والثقافية و الرياضية التي تعذر تنظيمها في وقت سابق نتيجة لضعف هياكل الاستقبال، وفق ما أشير إليه.