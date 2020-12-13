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مصفاة التكرير بأدرار: دور استراتيجي في تغطية طلب الولايات الجنوبية على المنتوجات النفطية

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
مصفاة التكرير بأدرار: دور استراتيجي في تغطية طلب الولايات الجنوبية على المنتوجات النفطية

الجزائر- قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار بزيارة عمل وتفقد الى بعض المنشآت الصناعية بأدرار من بينها مصفاة التكرير ، حيث اكد على دورها الاستراتيجي في تغطية طلب الولايات الجنوبية على المنتوجات النفطية، حسب ما افاد به بيان للمجمع.

وجاء في البيان الذي نشرته المؤسسة الوطنية للمحروقات عبر صفحتها على فايسبوك مساء السبت  "قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والوفد المرافق له بزيارة عمل و تفقد الى بعض المنشآت الصناعية التابعة لولاية ادرار".

وكانت الوجهة الاولى للسيد حكار منطقة السبع، أين تمت معاينة وحدة انتاج و معالجة الغاز الطبيعي المستخدم لتموين مدينة أدرار بغاز المدينة و محطة الكهرباء ،كما عاين آبار انتاج البترول التي تمون مصفاة أدرار .

و اوضح البيان ان السيد حكار تفقد مصفاة أدرار، حيث استمع الى عرض مفصل حول" المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقول النفط لمنطقة توات والتي تهدف الى ضمان تموين هذه المصفاة حتى سنة 2040".

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أما العرض الثاني فخصص لعرض الوحدات المختلفة للمصفاة وكذا "الخطة المعتمدة لمواصلة الانتاج خلال ازمة كوفيد-19".

و بهذه المناسبة ، شدد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" على اهمية التكوين و تأهيل الطاقم البشري و كذا "الدور الاستراتيجي الذي تلعبه هذه المصفاة في تغطية الطلب على المنتوجات النفطية لمنطقة الجنوب الكبير".

كما أعرب عن تقديره للمجهودات المبذولة من طرف الطاقم البشري الشاب الذي ينحدر معظمه من الجنوب و من ولاية أدرار خصوصا الذي زاول تعليمه في الجامعات الجزائرية حيث "استطاع رفع تحدي تسيير هذه المصفاة بكل جدارة و استحقاق".

تجدر الاشارة الى ان مصفاة ادرار أنشئت سنة 2007 و تقع بمنطقة سبع على بعد 50 كم من مدينة ادرار و ذات طاقة انتاجية تقدر بحوالي 600 ألف طن من المنتجات النفطية سنويا.

كلـمات مفتـاحيــة :
مصفاة التكرير بأدرار: دور استراتيجي في تغطية طلب الولايات الجنوبية على المنتوجات النفطية
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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