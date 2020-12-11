الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

ودشن رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, حرفوش بن عرعار, الذي كان مرفقا بالأسرة الثورية وبرئيس المجلس الشعبي الولائي لخضر بوحارة, النصب التذكاري بحضور شقيقة الراحل الشاذلي بن جديد وابنه والعديد من أقاربه.
و تم بالمناسبة تقديم شهادات حول كفاح الراحل الشاذلي بن جديد من أجل استرجاع استقلال البلاد إبان الثورة التحريرية المظفرة و مساره كرئيس دولة في الفترة الممتدة بين 1979 و 1992.
و في وقت سابق, أزاحت السلطات المحلية الستار عن لوحة جدارية تخلد تضحيات شهداء الولاية تم إنجازها بساحة الاستقلال بعاصمة الولاية إلى جانب نصب تذكاري على شكل حائط مائي يتضمن أسماء 1538 شهيدا بالولاية.
كما أعطى الوالي إشارة انطلاق أشغال إنجاز ساحة عمومية جديدة متاخمة لجامعة الشاذلي بن جديد.
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كما تميز إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بمراسم للترحم أمام النصب التذكاري بالطارف حيث تم وضع إكليل من الزهور و الاستماع إلى النشيد الوطني و قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة.