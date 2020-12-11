نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

وقد احتضنت بلدية قديل (شرق وهران) الجمعة فعاليات إحياء هذه الذكرى الهامة في مسار كفاح الشعب الجزائري قبل أن يكلل باسترداد السيادة الوطنية حيث عرفت مشاركة, الى جانب السلطات المحلية المدنية والعسكرية, ممثلي تنظيمات الأسرة الثورية وكذا المجتمع المدني المحلي.
وبولاية البيض, تم توزيع 350 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري ببلدية بوقطب وذلك في إطار برنامج الاحتفال بذات الذكرى كما تم بالمناسبة توزيع ثماني سيارات إسعاف مجهزة على مختلف المؤسسات الاستشفائية بالولاية.
وبالمركز الجامعي نور البشير, تم تدشين وتسمية مدرجين بسعة إجمالية تقدر بنحو 600 مقعد بيداغوجي واللذان يحملان اسم كل من "الدكتور عشراتي الشيخ" و"الدكتور برياح المختار", فضلا عن تسمية مكتبة المركز الجامعي بإسم "الإخوة مفتاحي".
وبعين تموشنت, عرفت أجواء إحياء هذه الذكرى إقامة عدة نشاطات ذات طابع اجتماعي وتاريخي على غرار حفل توزيع مفاتيح الاستفادة من حصة 20 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري ببلدية المساعيد.
كما تم ببلدية برقش تدشين مكتب بريدي جديد يعد الثاني على مستوى ذات الجماعة المحلية وببلدية الحساسنة تم إطلاق اسم الشهيد "شويرف بوحجر" على ثانوية قبل تكريم عدد من المجاهدين ببلدية حمام بوحجر عرفانا لما قدموه في سبيل استرجاع السيادة الوطنية.
وأطلقت ببلدية عين الصفراء (النعامة) عدة عمليات تنموية بالمناسبة على غرار مشروع قنوات ربط خزانين بطاقة 3000 متر مكعب لكل منهما بمحطة الضخ الواقعة بمنطقة "السخونة", فضلا عن مشاريع انجاز حوضي سباحة ومجمع مدرسي وتعبيد الطرقات ومرافق لفك العزلة عن ساكني المناطق النائية.
وبتيارت وزعت 1207 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر أكثر من 8 بلديات, حيث شملت برامج السكن العمومي-الايجاري والسكن الترقوي المدعم والريفي علاوة على توزيع رخص حفر الآبار لا سيما لفائدة الفلاحين وتم أيضا بمتحف المجاهد عرض فيلم وثائقي تاريخي.
وتنوعت أجواء إحياء هذه المناسبة بباقي ولايات غرب الوطن مثل سيدي بلعباس وتلمسان ومعسكر وغليزان وتيسمسيلت ومستغانم وسعيدة.