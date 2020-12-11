جيجل : انهيار صخري بالطريق الوطني رقم 43 دون تسجيل خسائر

وأوضحت ذات المديرية, لـ/وأج/, أن "الانهيار الصخري وقع بمنعرجات تازة على مستوى الطريق الوطني رقم 43 بالمدخل الغربي للولاية ولم يتسبب في أي خسائر بشرية أو مادية تذكر باستثناء تحطم الحاجز الاسمنتي الواقي للطريق الذي تم إنجازه مؤخرا".
وأضافت بأن "صخورا من الحجم الكبير سقطت من أعلى الجبال المحاذية والملتصقة بالطريق الوطني رقم 43 وتسببت في غلق جزئي للطريق قبل أن تتدخل مصالح مديرية الأشغال العمومية. التي قامت بإزاحة الصخور وعودة حركة المرور لطبيعتها".
وذكر ذات المصدر بأن انهيارا آخرا "أقل حدة" شهدته نفس المنطقة شهر يناير المنصرم إثر الهزة الأرضية التي عرفتها ولاية جيجل آنذاك وتم إعداد خبرة تسمح بوضع مخطط حماية لهذه المنطقة من خلال إزالة جميع الصخور غير الثابتة.