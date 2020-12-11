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هطول أمطار مصحوبة أحيانا برعود على عدد من ولايات الوطن

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 14:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 34 مرات
هطول أمطار مصحوبة أحيانا برعود على عدد من ولايات الوطن

الجزائر - أفادت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بسقوط امطار, تكون أحيانا رعدية  ومصحوبة ببرد ستمس العديد من ولايات الوطن بداية من بعد ظهر يوم الجمعة.

و اوضح المركز ان الولايات المعنية بهذه النشرية و الموضوعة في مستوى يقظة برتقالي هي تيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق اهراس وقسنطينة وميلة وبرج بوعريريج وسطيف حيث ستتراوح كمية الأمطار ما بين 30 الى 50 ملم و يمكنها تجاوز 60 ملم.

وتمتد صلاحية هذه النشرية من الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال 15:00 الى غاية يوم السبت بنفس التوقيت.

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كما ستتساقط امطار مصحوبة برعود و رياح احيانا على ولايات بومرداس والجزائر والبليدة والمدية وتيسمسيلت وسعيدة و شمال تيارت حيث ستتراوح الكميات ما بين 20 الى 30 ملم و من الممكن ان تبلغ او تتجاوز 40 ملم, حسب ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من اليوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) الى غاية السبت في نفس التوقيت.

آخر تعديل على الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 14:33
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هطول أمطار مصحوبة أحيانا برعود على عدد من ولايات الوطن
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 14:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 34 مرة   شارك

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