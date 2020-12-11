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هبوب رياح تصل سرعتها أو تتجاوز 80 كم/سا في ولايات الغرب

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 13:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
هبوب رياح تصل سرعتها أو تتجاوز 80 كم/سا في ولايات الغرب

الجزائر - يُرتقب هبوب رياح تكون أحيانا قوية تصل سرعتها 80 كيلومتر في الساعة أو أكثر يومي الجمعة و السبت بولايات الغرب الجزائري، حسب نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويوضح المصدر ذاته أن الولايات المعنية بهذه الرياح والموضوعة في مستوى يقظة "برتقالي" هي تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف وتيسمسيلت وغليزان وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة والنعامة والبيض وتيارت والاغواط والمسيلة والجلفة.

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وستتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و 70 كم/سا (غربية/ جنوب-غربية) مع امكانية بلوغها في بعض الاحيان الى سرعة 80 كم/سا، حسب النشرية الخاصة التي تمتد صلاحيتها من اليوم الجمعة على الساعة الثانية عشر ظهرا 12:00 الى غاية يوم السبت بنفس التوقيت (12:00).

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هبوب رياح تصل سرعتها أو تتجاوز 80 كم/سا في ولايات الغرب
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 13:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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