الطارف: تسليم الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب "خلال السداسي الأول من سنة 2021"

الطارف- سيسلم مشروع استكمال الشطر الأخير من الطريق السيار على امتداد 84 كلم بين مدينة الذرعان (الطارف) و الحدود الجزائرية-التونسية "خلال السداسي الأول من سنة 2021", حسب ما علم يوم الخميس من مدير المشروع جوتني بن عيسى.

وأوضح السيد جوتني ل/وأج بأن أشغال إنجاز هذا المشروع الضخم الممتد عبر بلديات الذرعان و البسباس و سيدي قاسي و زريزر و بحيرة الطيور و عين العسل و الطارف ستسلم "في يونيو 2021".

وأردف قائلا بأن معدل تقدم الأشغال التي تم إسنادها للشركة الصينية "سي إي تي إي سي" بلغ 80 بالمائة, متطرقا في ذات السياق لمختلف العراقيل التي تمت مواجهتها ميدانيا.

وبعد أن استشهد بالعقبات التي تمت مواجهتها على 7 كلم من الطريق, أوضح جوتني بن عيسى بأنها تتعلق أساسا بحماية قنوات التموين بمياه الشرب المتواجدة بين بوثلجة و الطارف و تحويل الخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي بين الطارف و عين العسل. وأضاف ذات المصدر بأن عملية إزالة هذه العراقيل جارية.

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وبعد أن تطرق لتأثير جائحة كوفيد-19 التي حرمت الشركة الصينية من 40 بالمائة من عمالها, أفاد ذات المسؤول بأنه على الرغم من الوضعية الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا واصلت الورشات نشاطها من خلال اللجوء إلى توظيف يد عاملة محلية.

وسيسمح الطريق السيار الذي سخر له استثمار يقدر ب84 مليار دج, حسب مدير المشروع, بتسهيل التبادلات الاقتصادية بين الجزائر و تونس و سيولة حركة السير مع إتاحة الفرصة لمستعملي الطريق لاكتشاف التنوع البيولوجي الجذاب لهذه الولاية الخضراء.

جدير بالذكر أنه خلال اجتماع الحكومة الذي تم عقده عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد يوم أمس الأربعاء, أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات بضرورة "استكمال قبل نهاية 2021 الشطر الأخير من الطريق السيار شرق/غرب مع وضع محطات الدفع حيز الخدمة " حسب بيان لمصالح الوزير الأول.