سكن عمومي إيجاري: تسليم مفاتيح 260 وحدة بإيليزي

وبالمناسبة استعرض والي الولاية، مصطفى أغامير، الذي اشرف على حفل تسليم المفاتيح حصيلة توزيع السكنات بالولاية خلال السنة الجارية، مشيرا أنه تم توزيع 765 سكن عمومي إيجاري من ضمن 1.015 سكن مبرمج للتوزيع قبل نهاية السنة الحالية، فيما استفاد قطاع الصحة من 25 سكن وظيفي موزعة على بلديات إيليزي وجانت وعين أميناس.

وأوضح ذات المسؤول أنه ومن بين 3.139 سكن كبرنامج إجمالي من ذات الصيغة وإعانات الدولة لبرامج السكن الريفي والتجزئات الإجتماعية، فقد جرى توزيع إلى غاية اليوم 1.508 وحدة و إعانة، مشيرا في ذات السياق عن إطلاق مشروع 500 وحدة بطريق المطار خلال الأيام القليلة القادمة.

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وفي إطار الإحتفالات بذات المناسبة التاريخية أطلقت عدة مشاريع تنموية في شتى القطاعات من بينها إنجاز معهد تكوين الشبه الطبي ومتوسطة من صنف ( 6 - ب) بحي الرمال ومحطة تصفية الصرف الصحي بقرية إهرير، وكذا الشروع في تجسيد برنامج المجمعات الريفية 60 قطعة بقرية فضنون .