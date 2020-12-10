استئناف الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار البيض

البيض- استؤنفت يوم الخميس الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار"كسال" بولاية البيض مع وضع بروتوكول صحي صارم تماشيا والوضع الصحي المتعلق بوباء كورونا حسبما أستفيد لدى مدير المطار.

وصرح رويسات نورالدين ل/وأج ان مطار البيض استقبل اليوم رحلة جوية قادمة من الجزائر العاصمة ضمن برنامج الرحلات الأسبوعية الثلاثة (ذهابا وإيابا) لشركة الخطوط الجوية الجزائرية منها رحلتان جويتان من وإلى الجزائر العاصمة يومي الخميس والثلاثاء ورحلة واحدة أسبوعيا تربط بين البيض ووهران.

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