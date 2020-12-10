استئناف الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار البيض

وصرح رويسات نورالدين ل/وأج ان مطار البيض استقبل اليوم رحلة جوية قادمة من الجزائر العاصمة ضمن برنامج الرحلات الأسبوعية الثلاثة (ذهابا وإيابا) لشركة الخطوط الجوية الجزائرية منها رحلتان جويتان من وإلى الجزائر العاصمة يومي الخميس والثلاثاء ورحلة واحدة أسبوعيا تربط بين البيض ووهران.
اقرأ أيضا : وصول أول طائرة إلى مطار تمنراست قادمة من الجزائر العاصمة
وأشار ذات المتحدث الى وضع بروتوكول صحي صارم للوقاية من تفشي وباء كورونا على غرار التعقيم الدوري للمطار، ووضع محاليل التعقيم لفائدة المسافرين وتطبيق التباعد الجسدي خلال عمليات التسجيل، فضلا عن إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية.