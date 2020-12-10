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استئناف الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار البيض

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 17:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

البيض- استؤنفت يوم الخميس الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار"كسال" بولاية البيض مع وضع بروتوكول صحي صارم تماشيا والوضع الصحي المتعلق بوباء كورونا حسبما أستفيد لدى مدير المطار.

وصرح رويسات نورالدين ل/وأج ان مطار البيض استقبل اليوم رحلة جوية قادمة من الجزائر العاصمة ضمن برنامج الرحلات الأسبوعية الثلاثة (ذهابا وإيابا) لشركة الخطوط الجوية الجزائرية منها رحلتان جويتان من وإلى الجزائر العاصمة يومي الخميس والثلاثاء ورحلة واحدة أسبوعيا تربط بين البيض ووهران.

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وأشار ذات المتحدث الى وضع بروتوكول صحي صارم للوقاية من تفشي وباء كورونا على غرار التعقيم الدوري للمطار، ووضع محاليل التعقيم لفائدة المسافرين وتطبيق التباعد الجسدي خلال عمليات التسجيل، فضلا عن إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية.

كلـمات مفتـاحيــة :
استئناف الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار البيض
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 17:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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