تيبازة: توقيف شخص بحوزته أزيد من 4 كلغ من الكيف المعالج

تيبازة- تمكنت مصالح الشرطة القضائية بفوكة (تيبازة) من توقيف شخص بحوزته أزيد من 4 كلغ من الكيف المعالج, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لأمن الولاية.

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة الحضرية, لاسيما فيما تعلق بمكافحة ترويج المخدرات في الوسط الحضري, تمكن عناصر الشرطة القضائية من توقيف شخص وحجزت 1ر4 كلغ من الكيف المعالج".

وجاءت هذه العملية على إثر معلومات وردت إلى قوات الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة, مفادها حيازة وإخفاء أحد الأشخاص لكمية من المخدرات بغرض الترويج على مستوى أحد الأحياء التابعة للمدينة, حسب ذات البيان.

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وقامت الفرقة باستغلال كافة المعلومات المستقاة قصد تأكيدها وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا, تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه, أين كللت العملية بحجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي قدر وزنها بـ 04 كغ و100غ, على شكل صفائح مخبأة بإحكام في غرفة المشتبه فيه.

وبعد توقيف المشتبه فيه الذي ينحدر من مدينة فوكة -- يتابع البيان -- تم إنجاز ملف قضائي ضد السالف الذكر, وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة والذي بعد اطلاعه على الملف تم تحويله إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أصدر في حقه أمر إيداع.