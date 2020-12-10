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قسنطينة : استلام عديد المنشآت الشبانية والرياضية خلال "السداسي الأول من 2021"

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 16:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

قسنطينة - ستستلم عديد المنشآت التابعة لقطاع الشباب و الرياضة في غضون "السداسي الأول من سنة 2021" بكل من المقاطعة الادارية علي منجلي و بلديتي قسنطينة و الخروب, حسب ما علم يوم الخميس من المديرية المحلية للقطاع .

وأكد مدير الشباب و الرياضة القطاع, كمال كاينو, ل/وأج بأن الأمر يتعلق بمنشآت موجهة لترقية الممارسة الرياضية و دعم الفرق في التحضيرات للمواعيد الرياضية الوطنية و القارية و كذا النشاطات الاجتماعية و التربوية و مختلف التبادلات الرياضية و الترفيه, حيث خصص في هذا الإطار استثمار عمومي إجمالي بقيمة 5,1 مليار دج في انتظار استلامها شهر "يونيو المقبل" .

وستتعزز في هذا الإطار المقاطعة الادارية علي منجلي بملعب جديد لكرة القدم تتسع مدرجاته لـ 3 آلاف ببساط اصطناعي من الجيل الأخير و مسبح نصف أولمبي موجه لتحضير سباحي النخبة لمختلف المنافسات, حسب ما أوضحه ذات المسؤول .

وتعرف وتيرة أشغال كل من هذا الملعب و المسبح نصف الأولمبي المنجزين بمدخل مدينة علي منجلي تقدما يتراوح ما بين 60 و 70 بالمائة على التوالي, حسب ما ذكرته من جهتها رئيسة مصلحة المنشآت الرياضية بمديرية الشباب و الرياضة, فاطمة الزهراء فورة, التي أضافت بأن هذين الهيكلين الرياضيين قد تطلبا غلافا ماليا إجماليا بقيمة 932 مليون دج .

ومن أجل تمكين الشباب من المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية و الترفيه و التبادلات و كذا في تنظيم المهرجانات و مختلف التظاهرات العلمية و المشاريع الجمعوية, خصص غلاف مالي بـ 340 مليون دج لإنجاز أربع (4) دور شباب بالوحدة الجوارية رقم 18 بعلي منجلي, حسب ما أشارت إليه ذات المسؤولة, موضحة بأن جميع هذه المنشآت قد بلغت نسبة تقدم في الأشغال تقدر ب 40 بالمائة.

كما بلغت أشغال إنجاز بيت للشباب بالمركب المائي بسيدي مسيد بعاصمة الولاية نسبة 60 بالمائة, حسب ما ذكرته, السيدة فورة التي أكدت بأن هذه المنشأة الشبانية التي خصص لأجلها استثمار عمومي بقيمة 66 مليون دج ستستلم في غضون "موسم الاصطياف المقبل".

وببلدية الخروب, أعيد إطلاق أشغال إنجاز مسبح جواري و ذلك بعد تحديد مؤسسة إنجاز جديدة, حسب ما ذكرته نفس المسؤولة التي أشارت كذلك إلى أن هذا المسبح قد تطلب غلافا ماليا يناهز 110 مليون دج ما سيساهم في بعث هذا النشاط الرياضي بالمنطقة.

وأفادت السيدة فورة كذلك بأن الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل مسبح جواري بالوحدة الجوارية رقم 7 بمدينة علي منجلي قد استكملت, مؤكدة بأن الأشغال ستتضمن تغطية هذه المنشأة الرياضية بغلاف مالي يقدر ب 48 مليون دج في انتظار انطلاقها "قريبا".

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة : استلام عديد المنشآت الشبانية والرياضية خلال "السداسي الأول من 2021"
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 16:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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