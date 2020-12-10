وهران: حجز 5488 قرص مهلوس 

وهران - تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران من توقيف مروج "خطير" وحجز 5.488 قرص مهلوس، حسبما أستفيد اليوم الخميس من ذات السلك الأمني.

وجاءت عملية التوقيف استغلالا لمعلومات حول أحد مروجي المؤثرات العقلية في الوسط الحضري بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة مجهزة للبيع لمروجين آخرين، وفق نفس المصدر.

وبعد مراقبة وترصد تحركات هذا الشخص بالقرب من مقر إقامته تم توقيفه وإخضاعه لعملية تلمس جسدي حيث تم العثور بحوزته على سلاح ابيض محظور وهاتفين نقالين، كما أشير إليه.

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وخلال عملية تفتيش مسكنه، تم حجز 5.488 قرص مهلوس على شكل 49 حزمة تحتوي كل واحدة على 8 أمشاط ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 50 ألف دج، وفق نفس المصدر.