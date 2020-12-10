إيليزي/مستشفى "تارقي وانتيميضي": إطلاق أشغال توسعة جناح الإستعجالات لتحسين الخدمات الصحية

إيليزي - أطلقت اليوم الخميس أشغال توسعة جناح الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية " تارقي وانتيميضي " بإيليزي بهدف ترقية الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن باقي المرافق الصحية، حسبما أفادت مصالح الولاية.

وستسمح هذه التوسعة الجديدة التي رصد لها غلافا ماليا بقيمة 42 مليون دج بتدعيم مصلحة الإستعجالات بأسرة جديدة وتجهيزات طبية التي تتطلب فضاءات كافية، بما يضمن الرفع من قدرة الاستيعاب وكذا تحسين الأداء الطبي بهذه المصلحة الحيوية، حسب ذات المصدر.

ولدى إشرافه على إطلاق أشغال هذا المشروع أسدى والي الولاية مصطفى أغامير تعليمات صارمة للمؤسسة المكلفة بالإنجاز بتكثيف الجهود ومضاعفة العمل من أجل تسليم المشروع قبل الآجال التعاقدية المحددة بـ 10 أشهر، بالنظر للأهمية الملحة لهذه العملية في تخفيف الضغط بهذه المصلحة التي تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من حالات مرضية استعجالية.

وأشاد ذات المسؤول بالمناسبة بالجهود المبذولة من أجل ترقية الخدمات الصحية بالولاية من خلال جملة المشاريع الحيوية التي تدعم بها قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجاري تجسيدها في عدة بلديات والتي من شأنها تحسين أداء المنظومة الصحية وضمان تكفل أمثل بالمرضى.