Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نشرية خاصة أمطار رعدية وتساقط للبرد في شرق ووسط البلاد ابتداء من يوم الخميس

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 12:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات
نشرية خاصة أمطار رعدية وتساقط للبرد في شرق ووسط البلاد ابتداء من يوم الخميس

الجزائر - ستشهد العديد من ولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من يوم الخميس هطول أمطار تكون رعدية احيانا ومصحوبة محليا بتساقط البرد، حسب نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

و اوضحت النشرية التي تمتد صلاحيتها من الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) الى يوم الجمعة على السادسة صباحا (06:00) ان الولايات المعنية والتي صنفت في مستوى يقظة برتقالي هي غليزان والشلف وعين الدفلى وتيارت وتيسمسيلت وتيبازة والبليدة والمدية، وستعرف تساقط كميات ما بين 20 الى 30 ملم و من الممكن ان تبلغ 40 ملم محليا.

و حسب النشرية نفسها فان الأمطار ستمس ايضا الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق اهراس بكميات تتراوح بين 20 الى 40 ملم و من الممكن ان تبلغ 50 ملم محليا.

كلـمات مفتـاحيــة :
نشرية خاصة أمطار رعدية وتساقط للبرد في شرق ووسط البلاد ابتداء من يوم الخميس
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 12:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.10

دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة (الجزائر): " لدينا الإمكانيات لبلوغ هدفنا"

20.12.10

الصحراويون سئموا من معايشة مشهد دبلوماسي "عقيم" (صحفي بيروفي)

20.12.10

عطار يترأس الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" الأحد المقبل

20.12.10

تقرير المصير: نموذج تيمور الشرقية يمكن تحقيقه في الصحراء الغربية

20.12.10

وهران: حجز 5488 قرص مهلوس 

20.12.10

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 ألزمت فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة بالاعتراف بحق الشعب الجزائري في…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

الرئيس غالي يطالب بإسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية بجهد إفريقي

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين