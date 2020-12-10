نشرية خاصة أمطار رعدية وتساقط للبرد في شرق ووسط البلاد ابتداء من يوم الخميس

الجزائر - ستشهد العديد من ولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من يوم الخميس هطول أمطار تكون رعدية احيانا ومصحوبة محليا بتساقط البرد، حسب نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

و اوضحت النشرية التي تمتد صلاحيتها من الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) الى يوم الجمعة على السادسة صباحا (06:00) ان الولايات المعنية والتي صنفت في مستوى يقظة برتقالي هي غليزان والشلف وعين الدفلى وتيارت وتيسمسيلت وتيبازة والبليدة والمدية، وستعرف تساقط كميات ما بين 20 الى 30 ملم و من الممكن ان تبلغ 40 ملم محليا.

و حسب النشرية نفسها فان الأمطار ستمس ايضا الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق اهراس بكميات تتراوح بين 20 الى 40 ملم و من الممكن ان تبلغ 50 ملم محليا.