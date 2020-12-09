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الجيش الوطني الشعبي: حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا بالمناطق النائية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 18:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
الجيش الوطني الشعبي: حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا بالمناطق النائية

الجزائر- أطلق الجيش الوطني الشعبي حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) لفائدة المناطق النائية, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية, نظمت قيادة الناحية العسكرية الثالثة, ابتداء من يوم 08 ديسمبر 2020, حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 باستعمال اختبارات الكشف السريع, لفائدة سكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الثالثة بولايات أدرار, بشار وتندوف".

وحسب ذات المصدر, فقد كانت "البداية بقرية القطراني ببني ونيف ومنطقة حاسي المير ببشار ومنطقة أم لعسل بتندوف, حيث تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الثالثة, كما تم تحسيس المواطنين حول خطورة هذا الوباء القاتل وطرق الوقاية منه". مبرزا أن هذه "الحملة الإنسانية المتواصلة تشمل مختلف النواحي العسكرية وتهدف إلى توفير  مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم, خاصة سكان المناطق المعزولة في كل الظروف".

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وبخصوص الكشف عن فيروس كوفيد 19 باستعمال "اختبارات الكشف السريع, وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بسكان المناطق النائية والحدودية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وتدعيما للمنظومة الصحية الوطنية, حطت اليوم الاربعاء 9 ديسمبر 2020 قافلة التكفل الصحي التابعة لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الخامسة بمنطقة مشتة خيرون ببلدية عين الزانة بولاية سوق أهراس بغية تقديم خدمات طبية وعلاجية لسكان هاته المناطق".

وفي ذات الاطار, تم يوم الأربعاء, على مستوى المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة, "تنظيم قافلة صحية لفائدة سكان كل دوار التراب, دوار الفراحنة ودوار أم خالد بولاية تبسة لتقديم العلاج اللازم لسكان هده المناطق".

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 19:50
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الجيش الوطني الشعبي: حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا بالمناطق النائية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 18:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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