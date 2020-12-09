تصدير أزيد من 1100 طن من حبيبات الفلين

قسنطينة - صدرت كمية تقدر ب 1125 طنا من حبيبات الفلين خلال سنة 2019 من ولاية قسنطينة نحو الخارج, حسب ما علم يوم الأربعاء من المديرية المحلية للتجارة.

و أكدت ذات المديرية بأن هذه الكمية من حبيبات الفلين, التي تم تسويقها خارج الوطن, تندرج ضمن 16 عملية تصدير انطلاقا من قسنطينة نحو كل من الصين وإسبانيا والبرتغال, مضيفا بأن استراتيجية محلية جديدة لإنتاج و استغلال هذه المادة قد تم اعتمادها من أجل زيادة و تحسين الصادرات وبالتالي المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

و شهدت سنة 2019 بولاية قسنطينة, تصدير منتجات محلية مختلفة بإيرادات فاقت قيمتها 94 مليون دج من بينها 65 مليون دج تمثل إيرادات تصدير حبيبات الفلين, حسب ما أوضحه ذات المصدر.

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و تدخل حبيبات الفلين في مكونات إنتاج ألواح الفلين كما يمكن استعمالها دون تغليف أو في مكونات الخرسانة, كما تمت الإشارة إليه.