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عين تموشنت : ترقية المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" إلى جامعة (جريدة رسمية)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 16:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

عين تموشنت - تمت ترقية المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" بولاية عين تموشنت إلى جامعة, حسبما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية تحت رقم 71 بتاريخ 2 ديسمبر الجاري.

ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 20-338 الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 71  "إنشاء جامعة عين تموشنت مشكلة من كليات العلوم والتكنولوجيا والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والحقوق".

ويترتب عن هذا التحويل "إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري يتم إعداده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها, وذلك من قبل لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية ", وفق ما جاء في نص المادة السادسة بذات المرسوم.

كما تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ تحويل المركز الجامعي الى مصف جامعة, حسب ورد في نفس الوثيقة.

وأكد مدير المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب", عبد القادر زيادي, بالمناسبة أن "مرسوم ترقية المركز إلى جامعة يفتح آفاق واعدة على مستوى هذا الصرح الأكاديمي من حيث تطوير آليات البحث العلمي ويسمح مستقبلا باستقطاب شعب بيداغوجية أخرى وتدعيم الجامعة من جانب التأطير".

للإشارة فإن المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" بعين تموشنت فتح أبوابه في 2009 ويحصي حاليا ما يزيد عن 11.400طالب, مثلما أوضحه  السيد زيادي.

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:45
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عين تموشنت : ترقية المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" إلى جامعة (جريدة رسمية)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 16:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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