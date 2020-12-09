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وهران : حجز أزيد من 30 ألف وحدة من مادة التبغ وتوقيف ثلاثة أشخاص

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

وهران - حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكناستيل (وهران) أزيد من 30 ألف وحدة من مادة التبغ (الشمة المقلدة) مع توقيف ثلاثة أشخاص, حسبما أفادت بذلك يوم الأربعاء رئيسة خلية الإتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وتمت العملية بناء على معلومات مفادها وجود ثلاثة أشخاص يقومون بتوضيب وصناعة مادة الشمة بطريقة غير قانونية بمساكنهم, حيث تم تكثيف التحريات وتحديد هوية المتورطين, كما ذكرت الملازم الأول لوصيف إيمان في تصريح إعلامي.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم مداهمة المساكن وتوقيف المتورطين الثلاثة في حالة تلبس مع حجز أزيد من 30 ألف وحدة من مادة التبغ (الشمة المقلدة) مختلفة الأنواع والأحجام وكذا حجز آلة لتوضيب وتغليف هذه المادة, كما أشير إليه .

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وقد بلغت قيمة هاته المحجوزات 2 مليون دج, وفق رئيسة خلية الإيصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران.

وقد تم انجاز ملف قضائي ضد المتورطين الثلاثة سيحالون بموجبه لاحقا على العدالة, يضيف نفس المصدر.

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وهران : حجز أزيد من 30 ألف وحدة من مادة التبغ وتوقيف ثلاثة أشخاص
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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