محكمة الجنايات بورقلة : أحكام ما بين 10 و 5 سنوات سجنا نافذا لمدانين بجناية السرقة

ورقلة - سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المسمى (ش-د 29 سنة ) بعد إدانته بجناية السرقة المقترنة بظروف الليل واستعمال العنف و التهديد.

كما أدانت ذات الهيئة القضائية شريكه في نفس القضية المسمى (ع- د 24 سنة) بخمس سنوات سجنا نافذا, مع إلزام المتورطين بدفع غرامة مالية للخزينة العمومية بقيمة واحد (1 ) مليون دج لكل واحد منهما.

ووفقا لما ورد في جلسة المحاكمة, فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى أكتوبر 2018 حينما أوقف المتورطان المسمى (م - م) الذي كان على متن مركبته السياحية ليلا بوسط مدينة ورقلة, حيث طلبا منه إيصالهما إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بنفس المدينة قبل أن يطلبا منه تغيير الوجهة نحو منطقة عين موسى (بلدية سيدي خويلد) وبعد الوصول إليها أشهر أحدهما سلاحا أبيض في وجه الضحية الذي خرج مسرعا من مركبته وفر هاربا.

وإثر ذلك تولى المسمى (ش-د) قيادة السيارة محل السرقة و معه المدعو (ع-د) حيث تم التوجه بها إلى وجهة غير معلومة قبل العثور عليها لاحقا مركونة بأحد الشوارع ببلدية الرويسات وهي محطمة الزجاج.

وأكد ممثل الحق العام في مرافعته على خطورة الأفعال المقترفة من طرف المتورطين في هذه القضية, موضحا أن الوقائع ثابتة في حقهما, ملتمسا من المحكمة إنزال عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة ضد كل واحد منهما مع تغريم كل واحد منهما أيضا ب 2 مليون دج.