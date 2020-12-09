Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة الجنايات بورقلة : أحكام ما بين 10 و 5 سنوات سجنا نافذا لمدانين بجناية السرقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 15:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

ورقلة - سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المسمى (ش-د 29 سنة ) بعد إدانته بجناية السرقة المقترنة بظروف الليل واستعمال العنف و التهديد.

كما أدانت ذات الهيئة القضائية شريكه في نفس القضية المسمى (ع- د 24 سنة) بخمس سنوات سجنا نافذا, مع إلزام المتورطين بدفع غرامة مالية للخزينة العمومية بقيمة واحد (1 ) مليون دج لكل واحد منهما.

ووفقا لما ورد في جلسة المحاكمة, فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى أكتوبر 2018 حينما أوقف المتورطان المسمى (م - م) الذي كان على متن مركبته السياحية ليلا بوسط مدينة ورقلة, حيث طلبا منه إيصالهما إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بنفس المدينة قبل أن يطلبا منه تغيير الوجهة نحو منطقة عين موسى (بلدية سيدي خويلد) وبعد الوصول إليها أشهر أحدهما سلاحا أبيض في وجه الضحية الذي خرج مسرعا من مركبته وفر هاربا.

وإثر ذلك تولى المسمى (ش-د) قيادة السيارة محل السرقة و معه المدعو (ع-د) حيث تم التوجه بها إلى وجهة غير معلومة قبل العثور عليها لاحقا مركونة بأحد الشوارع ببلدية الرويسات وهي محطمة الزجاج.

وأكد ممثل الحق العام في مرافعته على خطورة الأفعال المقترفة من طرف المتورطين في هذه القضية, موضحا أن الوقائع ثابتة في حقهما, ملتمسا من المحكمة إنزال عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة ضد كل واحد منهما مع تغريم كل واحد منهما أيضا ب 2 مليون دج.

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة الجنايات بورقلة : أحكام ما بين 10 و 5 سنوات سجنا نافذا لمدانين بجناية السرقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 15:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.09

رابطة الأبطال : مباراة شباب بلوزداد - غور ماهيا الكيني يوم 23 ديسمبر بملعب 5 جويلية

20.12.09

السياسة التوسعية للمغرب تقوم على "الادعاءات و البروباغندا"

20.12.09

"تحسن ملحوظ" في توفر الأدوية التي تعرف ندرة في نهاية شهر يناير المقبل

20.12.09

وهران : حجز أزيد من 30 ألف وحدة من مادة التبغ وتوقيف ثلاثة أشخاص

20.12.09

مرصد اليقظة لحقوق الانسان يثمن عودة القضية الصحراوية لمجلس الأمن الافريقي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين

20.12.08

سكنات عدل: الوقوف على انشغالات وتحفظات المواطنين بأحياء في العاصمة و بومرداس 

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

اطلاق مشروع التعاون "بلديات خضراء" بين وزارة الداخلية و الوكالة الألمانية للتعاون