ميلة : تنصيب لجنة ولائية تحسبا لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا

ميلة - نصب والي ميلة, عبد الوهاب مولاي, اللجنة الولائية المكلفة بتنظيم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة بالترتيبات المتعلقة بالتلقيح ضد الجائحة, حسب ما علم يوم الأربعاء من مصالح الولاية.

وأوضحت ذات المصالح بأن رئيس جهاز التنفيذي المحلي أعلن الثلاثاء عن التنصيب الرسمي لهذه اللجنة خلال أشغال الاجتماع الدوري للخلية الولائية لمكافحة فيروس كورونا, الذي تدرس خلاله الوضعية الوبائية للولاية وتقيم التدابير المتخذة بخصوصها .

وأفادت بأن الاجتماع خلص لعدة نقاط منها ضرورة التطبيق الصارم للتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا من طرف جميع الفاعلين و إلزام رؤساء الدوائر و مسؤولي قطاع التربية بالولاية بالعمل على تطبيق البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية ورفع التحفظات المسجلة من طرف المفتشية العامة للولاية التي لا حظتها من خلال الزيارات الفجائية التي قامت بها في الوسط التربوي.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش بخصوص احترام تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات العمومية و الفضاءات التجارية والمساجد ومواصلة منع التجمعات و إقامة الأفراح, حسب ما تم إيضاحه.

وذكرت مصالح الولاية بأنه تم التشديد على المعالجة الآنية لأي عراقيل محتملة على مستوى المؤسسات الصحية التي تتكفل بمرضى كوفيد 19 مع مواصلة عمليات التعقيم بإشراك كل القطاعات لتشمل جميع الفضاءات والمؤسسات عبر تراب الولاية إلى جانب تكثيف العمليات التحسيسية باستغلال جميع الوسائط الإعلامية المتاحة و الفضاءات الممكنة قصد تحقيق التزام أكبر بتطبيق التدابير الوقائية.