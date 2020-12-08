وهران : شركة "سيور" تتعاقد مع 11 شركة مصغرة

وهران - أبرمت شركة المياه والتطهير لوهران "سيور" يوم الثلاثاء عقود مع 11 شركة مصغرة ستتكلف هذه الأخيرة بموجب ذلك انطلاقا من اليوم بالقيام بعدة مهام خاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب, على غرار تركيب العدادات والربط بشبكة التزويد وإصلاح التسربات.

وقد حضر حفل توقيع هذه العقود, الذي أقيم بالمبنى التكنولوجي لشركة "سيور", المدير الولائي لقطاع الموارد المائية ومدير الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب, حيث تم تسليم هذه العقود للشباب المسيرين لهذه المؤسسات المصغرة المنشأة في اطار الدعم من قبل مختلف أجهزة الدولة.

وذكر مدير شركة "سيور", هلايلي أسامة, الذي ترأس مراسم التوقيع على هذه العقود, أن هذه الخطوة "تندرج ضمن سياسة الدولة في إشراك الشباب في مشاريع الشركات الوطنية الكبرى وتشجيع روح المقاولاتية لديهم".

ومن جهته, أبرز مدير الموارد المائية بالنيابة, بومدين سماعين, أن الهدف من هذه العملية هو تحسين الخدمة العمومية في مجال التزويد بالماء الشروب من جهة وتشجيع ودعم الشباب المقاول من جهة أخرى.

وأبرز الفرع المحلي للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أن التشاور يجري بين وكالته و"سيور" لتوسيع مثل هذه المبادرات حتى تشمل مجالات أخرى على غرار التطهير وصيانة الأجهزة الكهربائية وحتى التنظيف.