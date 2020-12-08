سطيف: هلاك امرأتين وجرح ثلاثة أشخاص آخرين في حادث مرور ببلدية عين ولمان

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية النقيب أحمد لعمامرة بأن الضحيتين (32 و57 سنة) لفظتا أنفاسهما الأخيرة بمستشفى محمد بوضياف عين ولمان متأثرتين بالإصابات الخطيرة التي لحقت بهما جراء هذا الحادث.
ووقع هذا الحادث الذي خلف أيضا إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة (امرأتان ورجل واحد) جراء اصطدام عنيف بين مركبتين سياحيتين مما تسبب في انقلاب السيارة الأولى وتحطمها كليا، كما أوضحه النقيب لعمامرة الذي أردف بأن الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويلهم إلى مستشفى بلدية عين ولمان.
وقد فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.