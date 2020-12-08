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سطيف: هلاك امرأتين وجرح ثلاثة أشخاص آخرين في حادث مرور ببلدية عين ولمان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 13:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

سطيف - هلكت امرأتان فيما جرح ثلاثة أشخاص آخرون إثر حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء على مستوى محول الوزن الثقيل للطريق الوطني رقم 28 بشرق بلدية عين ولمان ( 50 كلم جنوب سطيف)، حسبما علم من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية النقيب أحمد لعمامرة بأن الضحيتين (32 و57 سنة) لفظتا أنفاسهما الأخيرة بمستشفى محمد بوضياف عين ولمان متأثرتين بالإصابات الخطيرة التي لحقت بهما جراء هذا الحادث.

ووقع هذا الحادث الذي خلف أيضا إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة (امرأتان ورجل واحد) جراء اصطدام عنيف بين مركبتين سياحيتين مما تسبب في انقلاب السيارة الأولى وتحطمها كليا، كما أوضحه النقيب لعمامرة الذي أردف بأن الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويلهم إلى مستشفى بلدية عين ولمان.

وقد فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.

 

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سطيف: هلاك امرأتين وجرح ثلاثة أشخاص آخرين في حادث مرور ببلدية عين ولمان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 13:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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