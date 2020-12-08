سكنات عدل: الوقوف على انشغالات وتحفظات المواطنين بأحياء في العاصمة و بومرداس 

الجزائر - افادت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) ان مدراء مشاريع "عدل" بالجزائر العاصمة و بومرداس قاموا بزيارات ميدانية لبعض الاحياء قصد الوقوف على انشغالات المواطنين ، حيث تم تسجيل تحفظات فيما يخص تهيئة هذه السكنات مؤكدين ضرورة ايجاد حلول لها في اقرب الآجال.

وحسب منشور الوكالة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فقد التقى اليوم الثلاثاء مدير مشاريع عدل بابا حسن الدويرة (الجزائر العاصمة ) مع ممثلي حي 2400 مسكن عدل في ذات البلدية.

و اوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء جاء تنفيذا لتعليمات المدير العام لوكالة عدل ، حيث استمع إلى انشغالات ممثلي الحي والتي تخص بعض التحفظات المسجلة بذات الحي .

وحضر اللقاء تقنيين من وكالة عدل وممثلي عن شركة الانجاز وممثل عن فرع التسيير العقاري .

و بهذه المناسبة، ألزم مدير مشاريع عدل بابا حسن و الدويرة شركة الإنجاز برفع التحفظات المسجلة في الآجال المحددة . كما دعا ممثلي الحي إلى ضرورة التنسيق بينهم وبين قاطني الحي خاصة منهم اللذين لم يلتحقوا بسكناتهم من اجل تسجيل التحفظات ورفعها في أقرب الآجال.

من جهتهم ، ثمن ممثلي حي 2.400 مسكن عدل بابا حسن هذا اللقاء المثمر مشيدين ب"دور المدير العام لوكالة عدل في تسريع وتيرة الأشغال قبل تسليم هذا الحي ، و الاجراءات التي اتخذها للتكفل بانشغالاتهم".

وعلى مستوى ولاية بومرداس، التقى امس الاثنين مدير مشاريع الو كالة الوطنية لتحسن السكن و تطويره عدل لهذه الولاية ممثلي سكان حي 3.000 مسكن عدل بخميس الخشنة .

وتمحور هذا اللقاء ، الذي كان متبوعا بزيارة ميدانية لمعاينة الحي ، حول "أهم الانشغالات التي طرحها ممثلو السكان و المتمثلة أساس في غياب عدادات الغاز و انعدام الماء الشروب في بعض العمارات الموزعة و التي لم يلتحق بها أصحابها بعد، إلى جانب ما يخلفه انجراف التربة نتيجة تساقط الأمطار " .

واوضح البيان انه بعد جلسة التحاور التي حضرها ممثلو الوكالة و مؤسسة الإنجاز وممثلو السكان" تم تحرير محضر يلزم مؤسسة الإنجاز برفع التحفظات المسجلة و تسليم خزان المياه الصالحة للشرب في مدة لا تتعدى الأسبوع".

من جهتها، التزمت و كالة عدل بالتنسيق مع الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز سونلغاز بالتكفل بانشغالات قاطني الحي.

وجرى هذا اللقاء الذي ثمنه السكان، بتوجيه من المدير العام لوكالة عدل في إطار تواصله الدائم مع المكتتبين و سكان أحياء عدل .

يذكر أن المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران المدينة، أنيس بن داود قد ترأس الاحد الفارط اجتماعا تنسيقيا حول تقدم التهيئة الخارجية بـ 10.000 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار، و التي تضم 3.000 وحدة بموقع بابا حسن و 7.000 وحدة بموقعي الدويرة في ولاية الجزائر .

و تمحور اللقاء حول كيفية الدفع بأشغال التهيئة الخارجية بمواقع بابا حسن و الدويرة، من خلال تسريع وتيرة الربط بشبكات الكهرباء و الغاز و الماء و شبكات الصرف الصحي و إنهائها في الآجال المتفق عليها بهدف تسليم السكنات في أقرب الآجال .

و تم حث كل الأطراف على ضرورة الالتزام بتعهداتها و تجاوز العراقيل المطروحة في الميدان .