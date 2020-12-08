أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

وأوضحت النشرية ان الولايات المعنية بتهاطل الامطار هي الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و البويرة و المدية و تيبازة و الشلف و عين الدفلى و كذا تيسمسيلت، مضيفة بأن كمية هذه الامطار قد تتراوح ما بين 20 و 40 ملم محليا و يمكنها أن تتجاوز 50 ملم في بعض المناطق.

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أما الولايات التي ستخصها الامطار بدءا من الثالثة زوالا من نهار اليوم و الى غاية فجر غد الاربعاء على الساعة السادسة صباحا، فهي بجاية و جيجل و سكيكدة و تيارت و غليزان و معسكر و سعيدة و وهران و عين تيموشنت سيدي بلعباس و تلمسان ،التي من المتوقع ان تصل كمية الامطار فيها بين 20 و 40 ملم محليا و قد تتجاوز 50 ملم في بعض الاحيان. وستكون هذه الأمطار مصحوبة بهبوب رياح ورعود.