الأسبوع الوطني للتطوع : إطلاق مبادرات تطوعية وتضامنية بولاية إيليزي

ويتضمن برنامج هذه المبادرات التي يجرى تجسيدها عبر مختلف بلديات الولاية بما فيها مناطق الظل وتتواصل على مدار أسبوع كامل القيام بأشغال تنظيف الشوارع والساحات العمومية وحملات تشجير واسعة داخل الوسط الحضري، حسب ذات المصدر.
كما يتعلق الأمر كذلك بتنظيم مبادرات ذات طابع إنساني وتضامني على غرار حملات للتبرع بالدم وجمع تبرعات عينية لفائدة العائلات المعوزة وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة من بينها محافظة الغابات وقطاعات النشاط الاجتماعي والتضامن و الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والحماية المدنية، مثلما صرح لوأج المكلف بالمؤسسات الشبانية، الطيب بوتوجة.
كما برمجت ضمن هذا الأسبوع التطوعي حملات تحسيسية للوقاية من مختلف الحوادث تزامنا وفصل الشتاء على غرار أخطار الاختناق بالغاز من خلال حث المواطنين على إتباع الشروط الوقائية، وأيضا الالتزام بالتدابير الموصى بها سيما خلال الظرف الصحي الاستثنائي الراهن، كما أشير إليه.
ويتوخى من هذه النشاطات التطوعية تعزيز قيم التعاون والتكافل بين فئات المجتمع من خلال ترسيخ ثقافة العمل التطوعي تكريسا لمعاني المواطنة، كما جرى التأكيد عليه.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت الأسبوع الوطني للتطوع في إطار إحياء اليوم العالمي للتطوع (5 ديسمبر)، عبر تنظيم أنشطة ومبادرات تطوعية على المستوى الوطني وفي شتى المجالات سيما الصحية والاجتماعية والبيئية.