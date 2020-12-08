الأسبوع الوطني للتطوع : إطلاق مبادرات تطوعية وتضامنية بولاية إيليزي

تنس/الترتيب الدولي للسيدات: الجزائرية إيناس إيبو ترتقي للمرتبة ال602 -

فنزويلا: الحزب الحاكم يستعيد السيطرة على البرلمان -

العدوان المغربي المتواصل على الشعب الصحراوي خلق عدم استقرار شامل في المنطقة -

سكنات عدل: الوقوف على انشغالات وتحفظات المواطنين بأحياء في العاصمة و بومرداس -

المجلس الشعبي الوطني يشارك في المشاورات حول الاحكام التشريعية النموذجية لضحايا الارهاب -

وزارة الداخلية تبرز ضرورة تكثيف التعاون و التضامن الدولي لمواجهة الآثار غير المسبوقة لكوفيد-19 -

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن -

جامعة: ترقية أزيد من 1000 أستاذ محاضر إلى مصف أستاذ التعليم العالي -

بطولة شمال إفريقيا - أقل من 20 عاما: استدعاء 30 لاعبا لدورة تونس -

وهران: تصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا -

حوادث مرور: وفاة 24 شخصا و اصابة 888 آخرين بجروح الاسبوع الماضي -

الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة : وفاة الرئيس رابح شباح -

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية -

سحب ملف إدراج موسيقى الراي في التراث العالمي من دورة 2020 -

استمرار المعارك بإقليم تيغراي الإثيوبي و الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية خانقة -

ليبيريا: الناخبون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول تعديل الدستور -

الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع الإحتلال المغربي لليوم ال25 على التوالي -

تتويج جزائري بمهرجان القدس السينمائي الدولي بفلسطين -

الجزائر/رومانيا: بحث سبل تعزيز الشراكة في المجال الصناعي -